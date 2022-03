जबलपुर। एक बेकरी कारोबारी के खिलाफ महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है. महिला ने आरोप लगाया है कि मोहित टुटेजा ने शादीशुदा होने के बावजूद महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे संबंध बनाए और अब फोटो वायरल कर रहा है. इस मामले में पुलिस विभाग के सूत्रों का कहना है कि महिला और वकीलों का गिरोह पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है. आरोप लगानी वाली महिला और गिरोह का पुराना रिकॉर्ड महिला थाने में मौजूद हैं. यह गिरोह व्यापारियों को इसी तरह फंसा कर लाखों रुपए ऐंठ चुका है. यह मामला भी ऐसा ही माना जा रहा है, हालांकि शिकायत दर्ज होने पर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं. ( The matter came to light when the victims reached the SP office and narrated their story to Superintendent of Police (SP) Siddhartha Bahuguna on thursday )

कारोबारी मोहित डुडेजा के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप

SP के पास पहुंचा प्रकरण : ताजा मामला सामने आने के बाद इस महिला द्वारा इसी तरीके से शिकार बनाए गए कई लोग SP सिद्धार्थ बहुगुणा के पास पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई. सिलसिलेवार एक-एक घटना के बारे में बताया. SP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है. SP ने लोगों से भी अपील की है कि, इस गैंग के शिकार हुए लोग गोपनीय तरीके से अपनी बात उनतक पहुंचा सकते हैं.

जांच के बाद होगी कार्रवाई : एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मामले कि जांच महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज को सौंपी गई है. महिला और उसके साथी वकीलों का पुराना रिकॉर्ड महिला थाने में पहले से ही दर्ज है. जिसकी जांच के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी. खास बात यह है कि 2 दिन पहले आरोप लगाने वाली इसी युवती के खिलाफ घमापुर थाने में सिंधी समाज के कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी.

2016 से एक्टिव है गैंग : जिले में महिला-वकीलों वाली हनी ट्रैप गैंग कई वर्षों से एक्टिव है. इस गैंग में जबलपुर की महिला के साथ तीन वकील भी शामिल हैं. महिला अपनी खूबसूरती और अदाओं के जाल में पैसे वाले लोगों को फंसाती है और फिर रेप का आरोप लगाकर लाखों रुपए की डिमांड करती है. ये हनीट्रैप गैंग अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है. महिला ने अपना पहला शिकार 2016 में घमापुर में रहने वाले एक युवक को बनाया था और उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए थे.