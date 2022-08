जबलपुर। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या में श्री राम लला मंदिर निर्माण का कार्य भले ही चलता रहे. लेकिन फरवरी 2024 तक भव्य मंदिर खुल जाएगा. एक निजी धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने जबलपुर पहुंचे श्री राम जन्म भूमि न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने कहा कि मंदिर निर्माण में पैसे की फिलहाल कोई कमी नहीं है.

फरवरी 2024 में विराजेंगे रामलला

धन की कमी आई तो फिर चलेगा अभियान : अगर मंदिर निर्माण में धन की कमी आई तो समर्पण अभियान के माध्यम से फिर से राशि जुटाई जाएगी. उन्होंने बताया कि 2024 मकर संक्रांति के बाद यानी फरवरी के पहले सप्ताह में श्रीराम जन्म भूमि न्यास ने रामलला को उनके भव्य मंदिर में स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है. मंदिर में स्थापना के साथ ही रामलला के दर्शनों के लिए भी भव्य मंदिर खोल दिया जाएगा. बेशक मंदिर निर्माण का काम तब तक पूरा नहीं हो सकता लेकिन फिर भी दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे.

राम मंदिर निर्माण के लिए ₹ 1000 करोड़ से अधिक हुए एकत्र

कृष्ण जन्म भूमि विवाद सहमति से हल हो : गोविंद गिरी जी से जब कृष्ण जन्म भूमि विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसे भी आपसी समरसता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह रामलला का विवाद शांति से सुलझा है, उसी तरीके से कृष्ण जन्म भूमि का विवाद भी सुलझाना चाहिए.