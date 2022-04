जबलपुर। देश में किसानों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है. आज किसानों की ये हालत है की मंडी में उपयुक्त मूल्य नहीं मिलने के कारण वो खुद की फसल गुस्से में बर्बाद कर दे रहे हैं. इसलिए किसान पारंपरिक खेती छोड़ कर अब अन्य खेती की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके. जबलपुर में ऐसे ही एक किसान हैं जो धान और गेहूं की खेती करने के बजाए अंजीर की फसल उगाकर खेती का नया अध्याय लिख रहे हैं. इसके अलावा वे दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं. अगर आप भी कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको अंजीर की खेती के बारे में बताएंगे.

बाजार में 400 से 1000 रुपये किलो है अंजीर का भाव

अंजीर की खेती के लिए रेतीली जमीन होना जरूरी: श्री महाकालेश्वर हाइब्रिड फार्म हाउस के संचालक संकल्प सिंह के खेत में आज अंजीर की फसल लहलहा रही है. वह बताते हैं कि सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखे कि अंजीर की खेती के लिए आपको रेतीली जमीन चाहिए. राजस्थान की जलवायु और रेतीली मिट्टी अंजीर की खेती के लिए उत्तम है. अंजीर का पौधा 45 डिग्री तक तापमान सहन कर सकता है. लेकिन यहां की जलवायु भी इस खेती के लिए सही है. संकल्प सिंह ने पहले एक पौधा लगाकर शुरुआत की थी. लेकिन आज उनके बागान में दर्जनों अंजीर के पेड़ फलों से लदे हुए हैं. जिससे वह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं.

इंदौर बनेगा प्रदेश का फूड प्रोसेसिंग का हब, 2 नमकीन क्लस्टर और 1 कन्फेक्शनरी क्लस्टर तैयार करेगा निगम

एक एकड़ में लग सकते हैं 700 पौधे: संकल्प सिंह ने बताया कि अंजीर के पौधे की उम्र 50 साल तक होती है. 6 महीने के अंदर ही फसल देने लगता है. एक एकड़ में अंजीर के 700 पौधे लगाए जा सकते है. प्रत्येक पौधा 25 किलो तक फल देता है. जैसे-जैसे अंजीर के पौधे की उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे इसका उत्पादन भी बढ़ता है. उन्होंने बताया कि अंजीर की कीमत बहुत है. (Fig Farming in Jabalpur)

400 रुपए से 1000 तक है कीमत: अंजीर की खेती व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है. बाजार में 400 रुपए से 1000 रुपए किलो तक मिलता है. अंजीर के सूखने के बाद इसका उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है. अंजीर ऐसी फसल है जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है. एक साल में ही लागत वसूल हो जाती है. उम्मीद है आने वाले समय में अंजीर की खेती में लोगों का रुझान बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फलदायक साबित होगा.

ये हैं अंजीर के फायदे: अंजीर का फल स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और बहु उपयोगी होता है. इसके फल को ताजा और सुखाकर खाया जाता है. अंजीर को पानी में भिगोकर भी खाना फायदेमंद होता है. अंजीर में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और कॉपर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. खाने में इसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है. इसके अलावा अंजीर के फलों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी की किया जाता है. (Benefits of fig farming) (How to cultivate figs) (Farmer cultivating figs in Jabalpur)