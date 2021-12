जबलपुर। जबलपुर की सिहोरा तहसील में अतिक्रमण का आलम ये है कि सड़क का जैसे नामोनिशां मिट गया है. दुकानदारों के सड़क पर सामान रखने से आम लोगों को चलने फिरने में भारी दिक्कत हो रही है. वाहन चालकों के भी बाज़ार में चलने से हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है. इसे देखते हुए सिहोरा SDM ने लोगों को समझाने की पहल की है. (SDM ask shopkeepers with folded hands not to encroach)

SDM ने जोड़े जनता के हाथ!

अतिक्रमण की समस्या से बेहाल जबलपुर की सिहोरा तहसील (Encroachment in Jabalpur Sihora) के लोगों को राहत देने के लिए एसडीएम आशीष पांडे ने अनोखी पहल की है. आमतौर पर डंडे के ज़ोर पर कानून का पाठ पढ़ाने वाले प्रशासन ने इसके उलट जनता को प्यार से समझाने की पहल की है.सिहारो तहसील के एसडीएम आशीष पांडे हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि वो दुकानों को अपनी सीमा के अंदर रखें. खितौला तिराहे से मनसकरा तक नगर पालिका क्षेत्र और बस स्टैंड के पास हालत बेहद खराब हैं. दुकानों के सड़क पर आने से बस स्टैंड के पास चलना फिरना मुश्किल हो जाता है. एसडीएम आशीष पांडे ने दुकानदारों को समझाया कि अतिक्रमण से शहर की सुंदरता भी खराब होती है.(Sihora SDM ask shopkeepers not to encroach)

सिहोरा SDM ने जनता के जोड़े हाथ

अतिक्रमण नहीं हटा तो कड़ी कार्रवाई का अल्टीमेटम

एसडीएम साहब ने भले ही दुकानदारों को अभी हाथ जोड़कर अतिक्रमण न करने का निवेदन किया लेकिन दुकानदारों के न मानने पर सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दिया.एसडीएम आशीष पांडे के साथ नगर पालिका सिहोरा के प्रभारी सीएमओ आरपी शुक्ला भी मौजूद रहे.