जबलपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने के आरोपी कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्माया हुआ है. कांग्रेस ने कहा कि ऐसी व्यक्ति का बचाव एमपी के गृहमंत्री कर रहे हैं. ये अफसोस की बात है. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस बारे में सवाल पूछा, तो वे बोले कौन कालीचरण..बाद में बात करते हैं.

कालीचरण पर बवाल जारी

मंत्री जी ने पूछा-कौन कालीचरण

महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रायगढ़ पुलिस (congress targets narottam mishra on taking side of kalicharan) ने खजुराहो से कालीचरण को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसे राजनीतिक घमासान बढ़ गया. मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ कई दिग्गज नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं. मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री का भी बयान सामने आया है . (govind singh rajput on kalicharan arrest )जबलपुर में जब उनसे कालीचरण की गिरफ्तारी पर पूछा गया तो, उन्होंने कहा कि वो कौन है.

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बिना सूचना दिए मध्य प्रदेश से कालीचरण को गिरफ्तार करने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए थे. जिस पर कि कांग्रेस ने ऐतराज जताया है. कांग्रेस के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा है, (kalicharan arrest controversy jabalpur ) कि उन्हें खुशी तब होती जब मध्य प्रदेश की पुलिस कालीचरण को गिरफ्तार करती और उसे छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंप देती. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृहमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जन भावनाओं का अपमान करने वालों के पक्ष में बोल रहे हैं, जिस पर उन्हें अफसोस है.

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि वह ऐसे बयानों के लिए प्रदेश की जनता की तरफ से बापू से माफी मांगता हूं.