MP honey trap case: हनी ट्रैप कांड की आरोपी महिलाएं इंदौर जिला कोर्ट पहुंचीं, बैंक खाते और लॉकर खुलवाने के लिए दिया आवेदन

मध्यप्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप कांड की आरोपी श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अन्य बैंक खाते एंव लॉकरों को खुलवाने के लिए इंदौर के जिला कोर्ट के समक्ष पेश हुईं. इस दौरान किसी ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की. आवेदन लगाकर कोर्ट से रवाना हो गईं. इधर हाईकोर्ट ने महिलाओं को जब्त किये गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कॉपी देने की परमीशन दे दी है. जिन्हें वह केवल कोर्ट के अंदर ही देख सकती हैं.(Madhya Pradesh honey trap case) (Honey Trap accused applied for opening bank)

रतलाम जिला अस्पताल में जन्मा एलियन जैसा दिखने वाला बच्चा, वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे

वीडियो देखकर आप जरूर चौंके होंगे. पहली बार में हम भी चौंक गए थे. यह एलियन जैसा दिखने वाला बच्चा शुक्रवार अपराह्न रतलाम जिला मुख्यालय स्थित मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई (एमसीएच) में जन्मा. डॉक्टर ने इसे जेनेटिक समस्या के कारण जन्मा कोलोडियन नवजात शिशु बताया है. (Alien like baby born in Ratlam hospital) (you will be shocked to see this baby) (Collodion baby born due to genetic problem)

Mobile Blast in Sagar: चार्जिंग पर मोबाइल लगाकर बात करना पड़ा महंगा, महिला के हाथ में फट गया मोबाइल

सागर के रेहली में एक महिला उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गई, जब वह चार्जिंग पर लगे मोबाइल से बात कर रही थी. स्पीकर के जरिए बात कर रही महिला के हाथ में अचानक से चार्जिंग पर लगा मोबाइल फट गया. हादसे में महिला के हाथ में मोबाइल और बैटरी के टुकड़े घुस गए, जिन्हें माइक्रो सर्जरी के जरिए निकाला गया.

Unique Protest of Congress : कश्मीर में आतंकी वारदात को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने PM MODI के पोस्टर पर क्यों लटकाए ताले ...जानिए

कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार की जा रही हत्या को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. कश्मीर में लगातार आतंकी वारदात पर पीएम मोदी की खामोशी को लेकर कांग्रेसियों ने आक्रोश जताया. कांग्रेसियों ने पीएम मोदी के पोस्टर को ताले भेंटकर विरोध किया. (Congress unique protest in Indore) (Congress against killing of Hindus in Kashmir) (Congress said Biggest exodus from Kashmir)

Fraud in Indore : वाशिंगटन से एमबीबीएस कराने के नाम पर स्टूडेंट्स से ढाई करोड़ ठगे, ठग गिरफ्तार

इंदौर में लगातार धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही है इसी कड़ी में एक आरोपी के द्वारा छात्र-छात्राओं को वाशिंगटन की यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिया है. पीड़ित छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ की जा रही है. छात्रों से ढाई करोड़ रुपए की ठगी की गई है. (Cheated to students in name of getting MBBS) (Youth cheated in name of MBBS from Washington) (28 lakh rupees taken from each student)

Shani Sade Sati 2022: इन तीन राशियों में चल रही है शनि की साढ़े साती, सूर्य को इस तरीके से दें अर्घ

शनि की साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए किन तीन राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए. साथ ही साढ़े साती में सूर्य को अर्घ देने का क्या महत्व है जानें ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से -

Bhopal Mandi Rate: 12000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा हरा धनिया, जानिये आज के अनाज के दाम

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शनिवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

MP Fuel Price Today: उज्जैन में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा बिक रहा, एक क्लिक में जानें अपने शहर का नया रेट

मध्य प्रदेश में आज शनिवार को उज्जैन में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है. बुधवार के मुकाबले पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109.02 रुपये प्रति लीटर हो गई है. राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल के रेट क्रमशः 108.46 और 93.73 रुपये प्रति लीटर रहे. वहीं इंदौर में पेट्रोल 108.95 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. इसके अलावा डीजल के दाम 94.21 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

Today Gold Silver rates in MP: चांदी 1,500 रुपये चमकी, सोना 520 रुपये उछला, जानें आज के रेट

शनिवार को लगातार दूसरे दिन एमपी के सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में तेजी देखी गई. 24 कैरेट सोना 5,1530 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं एक किलो चांदी की कीमत 1500 रुपये बढ़कर 68,500 पर पहुंच गई है. (Today Gold silver rates in MP)

Eat Right Challenge: ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में टॉप 10 में मध्य प्रदेश के चार शहर, इंदौर देश में प्रथम

MP ने ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर ने प्रथम और भोपाल ने तीसरा, उज्जैन ने पांचवा और जबलपुर ने सातवां स्थान स्थान प्राप्त किया है. इसमें 180 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया था.