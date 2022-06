इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इसी कड़ी में छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के एक होटल में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक महिला के पति का दोस्त है, जिसे वह मुंहबोला भाई मानती थी. उसने व उसके एक साथी ने मिलकर उसे हवस का शिकार बनाया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

आरोपी को भाई मानती थी पीड़िता: थाना प्रभारी सविता चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता गुलजार कॉलोनी की रहने वाली है. आरोपी का नाम वली मोहम्मद है और वह ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी रिजवान भोपाल का रहने वाला है. पीड़िता का पति और आरोपी वली मोहम्मद दोनों दोस्त हैं. महिला का पिछले दिनों अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के बाद वह आगरा चली गई थी. वहां से लौटी तो उसने वली मोहम्मद से कहा कि उनके बीच सुलह करा दे.

होटल में बुलाकर गैंगरेप: आरोपी वली मोहम्मद सुलह का झांसा देकर पीड़िता को छोटी ग्वालटोली इलाके के एक होटल में लेकर पहुंचा. आरोपी के साथ उसका दोस्त रिजवान भी था. दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया. आरोपी द्वारा महिला को लगातार धमकाया जा रहा था. जिसके बाद वह थाने पहुंची और पुलिस को सारी आपबीती सुनाई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके मोबाइल भी जब्त किये हैं. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

