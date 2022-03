इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ठगी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं. व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पुलिस भी ऐसे अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसने गूगल प्ले स्टोर का दुरुपयोग करते हुए गुवाहाटी में रहने वाले कारोबारी से फर्जी ट्रेडिंग ऐप अपलोड करवाकर 81 लाख अपने खाते में डलवा लिए थे. पुलिस इस मामले में बारिकी से जांच पड़ताल कर रही है.

फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिये धोखाधड़ी

असम के गुवाहाटी के कोयला व्यापारी ने इंदौर पुलिस को मेल के माध्यम से एक शिकायती आवेदन भेजा. जिसमें उसने बताया कि प्ले स्टोर पर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिये उसके साथ धोखाधड़ी हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विजय नगर पुलिस ने संबंधित फर्जी कंपनी के बारे में जानकारी जुटाई. जांच में पता चला कि आरोपियों की कंपनी विजय नगर नहीं बल्कि तुकोगंज क्षेत्र की रॉयल स्टेट बिल्डिंग में संचालित हो रही है. टीम ने दबिश देकर फर्जी कंपनी के मालिक इंदर रजक को हिरासत में लिया.

हुंडी के नाम पर व्यापारियों को लगाया 80 करोड़ का चूना, आरोपी के वकील ने दी ठग का नाम बताने की चुनौती

इस तरह देते थे वारदात को अंजाम

पूछताछ में आरोपी ने डीजे स्मार्ट (dj smart fake app) के नाम से फर्जी ऐप तैयार करने की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि अपने साथी के साथ मिलकर ऐप को प्ले स्टोर में अपलोड करवाया था. फिर उस ऐप को कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद से फरियादी को डाउनलोड करवाया. उसके बाद फर्जी तरीके से डिमैट अकाउंट ओपन करवाया, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट दिखाया. लाभ के फर्जी आंकड़े देखकर उसे यकीन हो गया जिसके बाद उससे तकरीबन 81 लाख रूपए अपने खाते में जमा करवा लिये.

(Unique fraud in Indore) (miss use of google play store in indore) (81 lakh cheated by Guwahati coal trader)