Jyotiraditya Scindia in Gwalior: कांग्रेस के बाद बीजेपी में सिंधिया का पहला दरबार, महल पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा- हमारा ख्याल रखना

नगरी निकाय चुनाव में अपने समर्थक कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो, इसलिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं. सिंधिया ने उन सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जो पार्षद पद की दावेदारी कर रहे हैं. एक-एक कर उन सब से मुलाकात की और उनके बायोडाटा लिए. सिंधिया के हाथ में लगभग 1000 से अधिक बायोडाटा पहुंच गए हैं. अब देखना होगा कि, किस नगरीय निकाय चुनाव में केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपने कितने समर्थक-कार्यकर्ताओं को पार्षद का टिकट दिलवा पाते हैं.

Scindia Big Statement: बेटे महा आर्यमन की फिलहाल राजनीति में एंट्री नहीं, परिवारवाद पर जेपी नड्डा के बयान का किया समर्थन

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सिंधिया परिवार ने इस संबंध में एक नियम बना रखा है. इन नियम का पिछले 40 साल से पालन किया जा रहा है. हमारे परिवार से एकबार में एक ही व्यक्ति राजनीति करता आ रहा है.

Panchayat Election 2022 in MP : पंचायत चुनावों के लिए करीब 109 चुनाव चिह्न, किसको क्या मिलेगा, कल होगा फैसला

त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को तहत 10 जून को चुनाव चिह्न आवंटित किये जायेंगे. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़ा जाता. इसलिए निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से चुनाव चिह्न उम्मीदवारों को आवंटित करता है. (109 symbols for Panchayat elections of MP) (Who get what decided tomorrow)

Brutal Face Of MP Police : पुलिस ने युवक को इतना पीटा कि चमड़ी उधड़ गई, कान का पर्दा फट गया, मानवाधिकार आयोग ने राजगढ़ एसपी से मांगा जवाब

पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) सख्त रवैया अपना रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार ने एसपी राजगढ़ (Rajgarh SP) को नोटिस जारी कर एक मामले में 3 सप्ताह के अंदर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन सौंपने का आदेश जारी किया है. राजगढ़ जिले की बोडा पुलिस द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें उसके कान का पर्दा फट गया था. युवक ने इस मामले में गृह मंत्री से भी गुहार लगाई है. (Human Rights Commission notice to Rajgarh SP) (Police beat man skin was torn off) (Rajgarh SP suspended five policemen)

Dhar police Assaulted Tribal Youth: आदिवासी युवक को पुलिस ने बेदर्दी से पीटा, TI और SI लाइन अटैच

धार। नालछा थाने में एक युवक से मारपीट के आरोप में धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह (Dhar SP Aditya Pratap Singh) ने टीआई सहित एक एसआई को लाइन अटैच कर दिया. 6 जून को क्राइम ब्रांच (Dhar crime branch) की टीम ने सोड़पुर से एक युवक धर्मेंद्र को सट्टा खेलते पकड़ा था. युवक को पकड़कर नालछा थाने लाया गया. (Dhar police assaulted youth) थाने में पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा.

FIR Against Soldier In Indore : Air Force में तैनात पति अपनी पत्नी पर करता है शक, दहेज की डिमांड भी की, पत्नी ने FIR करवाई

इंदौर में महिला संबंधी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में इंदौर के महिला पुलिस थाने ने एक पीड़िता की शिकायत पर एयरफोर्स में तैनात पति के खिलाफ दहेज सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. (Husband in Air Force doubts his wife) (Air Force Soldier demand dowry his wife) (wife got FIR done in Indore)

Attack On Police : भिंड में हथियारों से लैस बदमाशों ने किया पुलिस टीम पर हमला,आरोपी को छुड़ाकर ले गए

भिंड ज़िले के एंडोरी में एक आरोपी को पकड़ने गयी पुलिस टीम पर डेढ़ दर्जन से ज़्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया. लाठी-डंडों से लैस बदमाशों ने ना सिर्फ़ थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम के जवानों से उनके हथियार छीनने की कोशिश की, बल्कि गिरफ़्तार आरोपी को लेकर फ़रार हो गए.(Armed miscreants attacked police team) (Took away accused in Bhind)

Betul District Hospital: अस्पताल में तंत्र-मंत्र! देखिए हैरान करने वाला वीडियो, ऐसे हो रहा था पीलिया के मरीज का इलाज

बैतूल जिला अस्पताल (Betul District Hospital) में भर्ती पीलिया के मरीज का एक तांत्रिक झाड-फूंक से इलाज कर रहा था, जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो तांत्रिक को पकड़ा गया, माफी मंगवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ा.

Owaisi In Madhya Pradesh: एमपी के 7 शहरों में निकाय चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर को लेकर बड़ा प्लान

एआईएमआईएम निकाय चुनाव के जरिए मध्य प्रदेश में अपने चुनावी सफर की शुरूआत करने जा रही है. निकाय चुनाव में पार्टी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. इन 7 सीटों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है. (Owaisi News) (Owaisi In Madhya Pradesh) (MP Civic Election)

MP Municipal Election: कांग्रेस में टिकटों पर मंथन, इस दिन आएगी उम्मीदवारों की पहली सूची

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनावों के लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. टिकट को लेकर मंथन जारी है, माना जा रहा है कि शुक्रवार रात तक कांग्रेस से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी. इसको लेकर कमलनाथ के निवास पर मंथन हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.