CM Shivraj Rebuke: जब CM ने लगाई अलीराजपुर के शिक्षा अधिकारी को फटकार? जानें क्यों नाराज हुए शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीराजपुर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक के दौरान सीएम जिले के शिक्षा अधिकारी से नाखुश नजर आए. सीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल चलें हम अभियान पर सवाल करते हुए पूछा- स्कूल चलें हम अभियान के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है? अधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके. इस पर सीएम नाराजगी जाहिर कर बोले- अब देखो भाई, ये बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं. मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया है.

MP के गृह मंत्री की दो टूक, कहा- अपने दायरे में रहे अलकायदा, भारत पर हमला करने की सोच रखने वालों को मिटा दिया जाएगा

पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणियों से उत्पन्न विवाद के मद्देनजर आतंकवादी संगठन की ओर से धमकी दी गई है. धमकी भरे बयान में कहा गया है कि 'भगवा आतंकवादियों' को अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि, भारत पर हमला करने की सोच रखने वालों को पता होना चाहिए कि उन्हें मिटा दिया जाएगा.

MP Municipal Corporation Election: आप पार्टी की दस्तक से भाजपा में बेचैनी बढ़ी, जीतू जिराती ने कहा- बीजेपी का कोई विकल्प नहीं

इंदौर। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी की तैयारियों के बाद भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि दिल्ली और हरियाणा में जनता आम आदमी पार्टी का हश्र देख चुकी है. मध्यप्रदेश में उसी दल को चुना जाता है, जिसके नेता जनता की सेवा करते हैं. जीतू जिराती ने इंदौर में आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं हो सकती.

Panchayat Election in MP: 60 साल से नहीं हुआ चुनाव, नारीशक्ति ही पंच परमेश्वर, कई पंचायतों में निर्विरोध चुनीं गईं महिला पंच सरपंच

बुरहानपुर, बालाघाट, सागर समेत सीएम शिवराज के गृह जिले और गृह गांव के साथ ही कई ऐसी पंचायतें हैं जहां इस बार पंच और सरपंच पद के लिए महिलाओं को निर्विरोध चुना गया है. एमपी में कई ऐसी भी ग्राम पंचायत है, जहां कभी मतदान कराने की नौबत नहीं आई. मतलब, यहां बीते 60 साल से पंच,सरपंच निर्विरोध चुने जा रहे हैं. (MP Panchayat Election 2022)

Trader Kidnapped In Bhopal : भोपाल में दिनदहाड़े लोहा कारोबारी का अपहरण, 45 लाख फिरौती मांगी

राजधानी भोपाल में के इंडस्ट्रीयल एरिया में सरिया ओर लोहे की चादरों का काम करने वाले कारोबारी को भेल इलाके से दो बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर अगवा किया. आरोपी उन्हें मिसरोद स्थित आशिमा माल तक लेकर पहुंचे. रास्ते में मारपीट के साथ ही बदमाश उसे जान से मारने की धमकी देते रहे. जान से न मारने के एवज में 45 लाख रुपए की मांग की गई. इसके बाद दोनों बदमाश कार से उतर कर चले गए. फरियादी ने एक दोस्त के साथ थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया है.(Iron trader kidnapped in Bhopal) (kidnapped and demanded 45 lakh ransom)

Ashoknagar Crime News: मैरिज गार्डन में बारातियों-घरातियों की हुई जमकर पिटाई, जानें क्या है पूरा मामला

अशोकनगर के एक मैरिज गार्डन में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. इस मामले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद शांत करवाया. पुलिस सुबह तक घटनास्थल पर मौजूद रही. (dispute between two parties in marriage garden in Ashoknagar)

IIT Indore: स्टूडेंट चैप्टर IIT इंदौर ने 500 डॉलर के अनुदान के साथ जीता 2021 बेस्ट चैप्टर अवार्ड

IEEE NTC स्टूडेंट चैप्टर IIT इंदौर ने 500 डॉलर के अनुदान के साथ 2021 बेस्ट चैप्टर अवार्ड जीता है. आईईईई नैनोटेक्नोलॉजी काउंसिल एनटीसी का उद्देश्य वैज्ञानिक साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पूरे आईईईई में किए गए नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाना और समन्वय करना है.

Road Accident In Satna : सतना जिले में ट्रक से टकराने के बाद पलटी बस, 35 यात्री घायल, 6 गंभीर

सतना में तेज रफ्तार बस व ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई. इस हादसे में बस पलट गई. बस में सवार 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. यह हादसा कोलगवां थाना क्षेत्र बाबूपुर चौकी के रामस्थान ग्राम के पास हुआ. (Bus overturned colliding with truck in Satna) (In accident 35 passengers injured 6 critical)

Problem In Sagar BJP : परिवारवाद पर BJP की गाइडलाइन की 'काट' निकाली, पॉवर सेंटर के लिए सागर में दो कद्दावर मंत्रियों के परिजन आमने-सामने

भाजपा (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के फरमान का असर नगरीय निकाय चुनाव में दिखने लगा है. बीजेपी में पॉवर सेंटर अपने पास रखने के लिए जिला पंचायत चुनाव में मंत्रियों के परिजन चुनाव मैदान में कूद गए हैं. सागर जिला पंचायत चुनाव में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई आमने-सामने आ गए हैं. एक पूर्व विधायक भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, आपसी टकराव की स्थिति को लेकर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है. (BJP guideline on familism create problem) (Two strong ministers face to face in Sagar)

MP Municipal Corporation Election: टिकट के दावेदारों से कांग्रेस भरवा रही है शपथपत्र, जानें नगरीय निकाय चुनाव जीतने की क्या है रणनीति

कांग्रेस में पार्षद पद की उम्मीदवारी चाहने वालों से एक शपथपत्र भरवाया जा रहा है. जिसमें इस बात की शपथ दिलाई जा रही है कि अगर पार्षद पद पर दावेदारी कर रहे शख्स को टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा.