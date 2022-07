Kaali Poster Row: कालीचरण महाराज के बिगड़े बोल, हिंदुओं के लिए अपशब्दों का किया इस्तेमाल

काली डॉक्यूमेंट्री पोस्टर मामले में अब कालीचरण महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, इसी के साथ उन्होंने डायरेक्टर लीना को हिदायत दी है साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है. इसके अलावा कालीचरण महाराज ने हिंदूओं के लिए अपशब्द कहे हैं. (Kaali Poster Row) (kalicharan maharaj controversial statement)

Mahakal Bhasma Aarti : ऑनलाइन बुकिंग और पैसे जमा कराने के बाद भी नहीं मिल रही अनुमति, श्रद्धालु परेशान

उज्जैन में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग (Online Bhasma Aarti Booking) में भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन बुकिंग में पैसे तो कट रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिल पा रही है.

News Rewa : अजब गजब! आचार संहिता के दौरान कांट्रेक्टर ने ही कर दिया रेलवे फ्लाईओवर का लोकार्पण, बाद में नेताजी भी करेंगे

रीवा में आचार संहिता लगी होने के बाद भी रेलवे स्टेशन मोड़ के पास बने तीन लेन वाले रेलवे फ्लाईओवर का गुरुवार को लोकार्पण कर दिया गया. दरअसल, 34 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ लगभग 1100 मीटर लंबा फ्लाईओवर निर्धारित समय सीमा से तकरीबन डेढ़ वर्ष की देरी से तैयार हुआ है. फ्लाईओवर का लोकार्पण किसी ओर ने नहीं, बल्कि फ्लाईओवर को बनाने वाले विजय मिश्रा कांट्रेक्शन के एमडी विजय मिश्रा ने किया. इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. (Contractor inaugurated railway flyover) (code of conduct inaugurated flyover) (Question on flyover in rewa)

Urban Body Election MP 2022 : CM शिवराज का कमलनाथ पर निशाना - रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए

शहडोल जिले के धनपुरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने कमलनाथ ( Kamal Nath) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई, लेकिन अभी बल नहीं गया. इसके साथ ही सीएम शिवराज ने अपने सरकार के काम गिनाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में सड़कों पर चलने पर वाहन खराब हो जाते थे. शरीर का पुर्जा-पुर्जा हिल जाता था, लेकिन बीजेपी के शासन में सड़कें चकाचक हैं. (CM Shivraj target on Kamal Nath) (Rope burnt but force not go)

MP Nikay Chunav: यहां कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करने प्रत्याशी ही नहीं मिले, कैसे बनाएंगे नगर सरकार

शहडोल जिले के खाड़ नगर परिषद के 15 वार्डों में पार्षद पद के लिए चुनाव होना है. 12 वार्डों में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है लेकिन 3 वार्ड में कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है. जिससे पार्टी के संगठन और पदाधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं भाजपा बेहद खुश नजर आ रही है. क्योंकि उसे अपनी एक तरफा जीत दिख रही है.

Vivek Tankha on BJP : 'भाजपा देती है ऐसे लोगों को पनाह, महाराष्ट्र में सरकार नहीं ED की जीत हुई है'

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भाजपा के आरोप पर पलटवार किया है. उन्होंने उदयपुर घटना पर कहा कि भाजपा के लोग ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं. कंग्रेस वाले नहीं. महाराष्ट्र की सियासत पर कहा कि महाराष्ट्र में सरकार की जीत नहीं बल्कि ED की जीत हुई है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया. राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 51 वर्षीय सिंधिया नागर विमानन मंत्री हैं. मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में वह तीसरे इस्पात मंत्री हैं.

MP Congress : चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की बनेगी सूची, कमलनाथ ने दिए निर्देश, 15 माह बाद करेंगे पूरा हिसाब

पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के सभी मामलों की कांग्रेस (MPCC) सूची तैयार करने जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (MPCC Chief Kamal Nath) ने पंचायत से लेकर नगरीय निकाय तक पुलिस और प्रशासन द्वारा जानबूझकर बनाए गए दवाब और बेवजह दर्ज किए प्रकरणों की सूची तैयार कर प्रदेश मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं. कांग्रेस का कहना है कि इन अधिकारियों से 15 माह बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो हिसाब करेंगे. (list of officials who messed up election) (Congress make list of officials) (Kamal Nath gave instructions leaders) (After 15 months complete account)

Crime Ujjain MP : CCTV में LIVE चोरी .. एक महिला ने ज्वैलर्स को उलझाकर रखा, दूसरी ने साढ़े तीन लाख सोने की चूड़ियां चुराईं

उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र की श्रीराम ज्वेलर्स की दुकान पर सोने की चूड़ियां खरीदने आईं दो महिला चोरों ने काम तमाम कर दिया. दुकानदार को एक महिला ने ज्वेलरी लेने में उलझा रखा और दूसरी महिला ने सोने की चूड़ियों पर हाथ साफ कर दिया. दुकानदार ने माल मिलाया तो पता चला कि साढ़े तीन लाख रुपए की सोने की चूड़ियां गायब हैं. दोनों महिला चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई हैं. इसके बाद दुकान मालिक ने महिलाओ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. (Ujjain LIVE theft in CCTV) (One woman entangled jewelers) (Other stole 3.5 lakh gold bangles)

Many Snakes in Home : घर के अंदर सांपों का घर! एक सप्ताह में निकले 22 से अधिक सांप, दहशत में रहवासी

इंदौर की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले नितिन पाटिल के घर को अगर सांपों का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा. हम सांपों का घर इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि बीते 7 दिनों में घर से 22 से अधिक सांप निकल चुके हैं. जिससे परिवार और कॉलोनी के लोगों मे दहशत का माहौल है. रहवासियों ने वन विभाग, चिड़ियाघर में मौजूद अधिकारियों और सपेरे को इसकी जानकारी दी है.(22 Snakes found in a week in Indore)