TI Shoot Lady ASI: इंदौर पुलिस कंट्रोल रुम में ASI को गोली मारकर TI ने की खुदखुशी, प्रेम प्रसंग की जताई जा रही आशंका

भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ टीआई हाकम सिंह ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रुम में महिला ASI रंजना खंडे को गोली मारी और खुद की कनपटी पर भी गोली चला कर सुसाइड कर लिया. घायल महिला एएसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

MP Panchayat Election : शहडोल जिले के सोहागपुर जनपद के मतदान केंद्रों के लिए कर्मचारी रवाना

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं. पहले चरण का मतदान 25 जून शनिवार को होने जा रहा है. शुक्रवार सुबह से चुनाव को लेकर हर वार्ड में सुगबुगाहट काफी तेज है. लोग अपने वोटर्स को आश्वस्त करने में जुटे हुए हैं. पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी वोटिंग स्थल पर भी पहुंच चुकी हैं तो वहीं कुछ जगहों पर पहुंच रही हैं. (Employees leave for polling stations) (Sohagpur Janpad of Shahdol district)

Gwalior Video Viral: साड़ी ले लो...वोट दे दो, पंचायत चुनाव का मतदान कल, प्रत्याशी बांट रहे पैसा और साड़ी, नियमों की उड़ रहीं धज्जियां

ग्वालियर। पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में वोटरों को लुभाने के लिए पैसे और साड़ी के बदले वोट (Saree distributed in name of vote in Gwalior) मांगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो जिला पंचायत वार्ड नंबर एक की प्रत्याशी वर्षा जितेन्द्र गुर्जर की पंचायत का है. जहां प्रत्याशी के ससुर भीकम सिंह गांव में महिलाओं को साड़ियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सुपावली गांव का बताया गया है.

Panchayat Election MP 2022 : पहले चरण में 115 जनपद व 8 हजार पंचायतों में वोटिंग कल, काउंटिंग इसी दिन, परिणाम 14 जुलाई को

मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे. पहले चरण के मतदान के लिए गुरुवार दोपहर से चुनाव प्रचार थम गया. पहले चरण में 115 जनपद पंचायत, 8 हजार 702 पंचायतों में मतदान होगा. मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक होगा. (Voting tomorrow in 115 Janpad MP) (Voting tomorrow in 8 thousand panchayats) (Counting on same day result on July 14)

वजूद खो रहा बुंदेलखंड का पान! देश भर में मशहूर 'बंगला' पान की पड़ोसी मुल्कों में भी है मांग

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पान अपना वजूद खोता जा रहा है. देश भर में ही नहीं मशहूर 'बंगला' पान डिमांड पड़ोसी मुल्कों में भी है. लेकिन पान का उत्पादन करने वाले किसान बदहाली की कगार पर पहुंच रहे हैं. फसल उगाने के लिए पान उत्पादक किसानों को सरकार से कोई सहायता या सब्सिडी नहीं मिलती है और ना ही पान फसल बीमा का प्रावधान है.

MP Panchayat Chunav 2022: चुनाव सामग्री में वैरायटी की भरमार, बारिश को देखते हुए बढ़ी वॉटर प्रूफ आइटम की डिमांड

जबलपुर। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर एक तरफ जहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं बाजार भी चुनाव प्रचार (MP Panchayat Chunav 2022) सामग्रियों से सज गए हैं. जबलपुर में चुनाव प्रचार सामग्री पर महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है (Jabalpur shops full with election material), क्योंकि चुनाव सामाग्री के दाम औसत से करीब 20 से 30 प्रतिशत महंगे हो गए हैं. बारिश के मौसम में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में वाटरप्रूफ चुनाव सामाग्रियों की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है.

Cash for vote: भगवान की कसम खिलाकर ग्रामीणों के वोट खरीदने का वीडियो वायरल, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत

अशोकनगर। मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में पैसे देकर वोट खरीदने का मामला सामने आया है. मामला जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 के बामोरा गांव का है. गांव के मंदिर के पास ग्रामीणों को भगवान की कसम खिलाकर वोट खरीदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी गौरी यादव के ससुर नरेंद्र यादव ग्रामीणों को पांच-पांच सौ रुपये देकर वोट खरीदने की बात कहते नजर आ रहे हैं.

Mayor Election MP 2022 : इंदौर से Congress के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने रखी शर्त .. तो मैं CM शिवराज को समर्थन देने को तैयार

इंदौर नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा मैराथन तरीके से जनसंपर्क किया जा रहा है. इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला द्वारा मैराथन तरीके से जनसंपर्क किया जा रहा है. इसी दौरान इंदौर के ग्रामीण इलाकों के नगर निगम क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने जमकर जनसंपर्क किया. कई जगह पर उन्हें रहवासियों ने समस्याओं से रूबरू करवाया. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी की सरकार को घेरने के साथ ही कई तरह के आरोप भी लगाए हैं. (Congress mayor candidate from Indore) (Mayor candidate Sanjay Shukla put condition) (Sanjay Shukla to CM Shivraj)

MP Womens Commission : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आखिरकार दिया इस्तीफा, शिवराज सरकार पर भड़कीं

कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गईं शोभा ओझा ने आखिरकार शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. शोभा ओझा ने इस्तीफे की वजह शिवराज सरकार की हठधर्मिता को बताया है. उनका कहना है कि उन्हें आयोग में अध्यक्ष रहते भी काम नहीं करने दिया गया. (MP State Womens Commission chairperson) (Shobha Ojha finally resigned) (Shobha Ojha furious on Shivraj government)

Shivpuri Crime News: शिवपुरी में पंचायत सचिव की हत्या, गला घोंट कर कुएं में फेंका शव, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

शिवपुरी। बदरवास थाना अंतर्गत ग्राम सेमरी में आवास स्वीकृत न होने से नाराज कुछ लोगों ने पंचायत सहायक सचिव की हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया. (Violence before polling in Shivpuri) सेमरी गांव के रहने वाला लखन जाट बड़ोखरा पंचायत में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ था. लखन जाट की योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत न करने को लेकर हत्या कर दी गई (Panchayat secretary murdered in Shivpuri). इसकी शिकायत फरियादी ग्रामीण सतीश जाट ने बदरवास थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है.