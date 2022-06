Indore MY Hospital Golikand: थाना क्षेत्र में घूम रहा फरार आरोपी, वीडियो अपलोड कर पुलिस को दिया चैलेंज

इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में एंबुलेंस चालकों के बीच हुए विवाद के बाद गोलीकांड के कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी अफसर अभी भी फरार है. आरोपी ने थाना क्षेत्र में एमवाय हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ गाड़ी में घूमते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.

Income Tax Raid at Sehore: MP में जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री पर IT की रेड, कंपनी में पार्टनर हैं चिराग पासवान

आयकर विभाग ने एक साथ जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स सीहोर और भोपाल और इंदौर के ऑफिस सहित दो अधिकारियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की है. (Sehore Jayshree Gayatri Food Factory)(Gayatri Food Factory income tax raid)

Betul Sand Mafia: रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने पकड़ा, आरोपियों ने की महिला बीट गार्ड को कुचलने की कोशिश

घोड़ाडोंगरी में रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने पकड़ा. इस पर रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से भगाने का प्रयास करते हुए महिला बीट गार्ड को कुचलने की कोशिश की. इसका वीडियो भी सामने आया है. (illegal sand mafia tried crush female beat guard).

Helpless Father : खरगोन की हर लड़की की किस्मत 'लक्ष्मी' जैसी नहीं होती, बेटी के विवाह के लिए पिता ने मकान रखा गिरवी

गरीबों को बेटी की शादी का खर्च बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 1 जून आयोजन होना था. परंतु एन वक्त पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की आचार संहिता लगने के समारोह स्थगित हो गया. इससे पिता को अपना मकान गिरवी रखकर संसाधन जुटाने को मजबूर होना पड़ा. (Cm kanya vivah yojna cancell in Khargone) (Father mortgaging house for daughter marriage)

Dog killing : पड़ोसी के कुत्ते ने दरवाजे पर की टॉयलेट, सिरफिरे टीचर ने पीट-पीटकर की हत्या, बेजूबान की मौत पर उबले पशुप्रेमी

ग्वालियर में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है. घर के दरवाजे पर टॉयलेट करने से नाराज एक सरकारी टीचर ने कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मामला सामने आने के बाद पशुप्रेमियों ने थाने का घेराव कर पुलिस से शिकायत की जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है. (Teacher killed dog in gwalior) (Animal lovers gheraoed police station)

Factionalism in BJP : बीजेपी में अंदरखाने सब ठीक नहीं, नड्डा के स्वागत मंच पर गृह मंत्री नरोत्तम को नहीं मिली जगह तो हुए नाराज

बीजेपी में अंदरखाने सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है. स्टेट हैंगर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए बनाए गए मंच पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जगह नहीं मिली. वह मंच पर गए लेकिन अपने लिए कुर्सी न देखकर नाराज हो गए और मंच से नीचे उतर गए. जब नड्डा मंच पर पहुंचे तो फिर नरोत्तम मिश्रा फिर मंच पर पहुंचे. (All is not well inside BJP) (Home Minister Narottam not get place at stage) (Home minister Narottam Mishra angry)

State Election Commission PC: निकाय चुनाव पर राज्य निवार्चन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस LIVE

MP Panchayat Election: 196 पूर्व सरपंच नही लड़ पाएंगे चुनाव, पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ सरपंचों को इस बार वंचित रहना पड़ेगा. 196 पूर्व सरपंच नही लड़ पाएंगे चुनाव, पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष होने के चलते अनापत्ति प्रमाण नही दिए जाएंगे. किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए उनके पास अदेय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.

Urban Body Elections in MP: एमपी में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान, दो चरणों में होंगे चुनाव

Urban Body Elections in MP: एमपी में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान, दो चरणों में होंगे चुनाव. पहले चरण में 6 जुलाई को मतदान. 86 नगर पालिका में होंगे चुनाव. दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान. 133 नगर पालिका में होंगे चुनाव. 11 जून से शुरू होगी मतदान की प्रतिक्रिया. EVM से होंगे नगरीय निकाय चुनाव

JP Nadda On Sonia Rahul: सोनिया, राहुल को ED के नोटिस पर कसा तंज-बोले कोई अपराधी अपनी गलती नहीं मानता, CAA, कॉमन सिविल कोड और कश्मीर का भी किया जिक्र

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा आज भोपाल पहुंचे. यहां बीजेपी कार्यालय में हुई मीटिंग और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ पर कमेंट्स करते हुए नड्डा ने CAA से लेकर समान नागरिक संहिता पर भी अपनी और पार्टी की राय रखी.