Agnipath Scheme protest: इंदौर में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन पर जुटे छात्र

देशभर में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है. विरोध के आज तीसरे दिन इंदौर के लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने इंदौर-डोंडा ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया.

Agnipath Scheme Protest : केंद्रीय मंत्री तोमर बोले - 75 साल में पहली बार क्रांतिकारी कदम 'अग्निपथ स्कीम', कुछ लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं

अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 75 साल में पहली बार क्रांतिकारी कदम सेना में युवाओं के लिए मोदी सरकार ने उठाया है. कुछ लोग हैं, जो हमेशा भ्रमित करने का काम करते हैं. वही लोग आज भी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं. (Union Minister Tomar statement) (Agneepath scheme revolutionary step) (Some people misleading youth)

Mayor Election MP :CM शिवराज ने पूछा सवाल-इतने सालों में कांग्रेस नए नेता नहीं बना पाई, वही घिसे- पिटे चेहरे फिर चुनाव में उतारे

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मैदान संभाल लिया है. भोपाल से महापौर पद की उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया. नामांकन पत्र भरने से पहले बीजेपी ने भोपाल के पुराने शहर में जनसभा का आयोजन किया. इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. (CM Shivraj question to Congress) (Why Congress not make new candidates) (Same faces again fielded in elections) (CM Shivrak address jansabha in Bhopal)

Agnipath Scheme protest : युवाओं के उपद्रव के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा,आरपीएफ-जीआरपी और पुलिस के जवान मौजूद

गुरुवार को युवाओं के उत्पात के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा है. भारी फोर्स तैनात किया गया है. स्टेशन पर हर जगह आरपीएफ और पुलिस के जवान मौजूद हैं. इसके साथ ही प्लेटफार्म के मेन गेट पर चेकिंग की जा रही है. (Tight security at Gwalior railway station) (After youth riots police alert)

MP Congress : नूपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ED के निशाने पर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ के बाद कांग्रेसी खासे नाराज हैं. इंदौर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा (Sajjan Verma) ने ईडी की पूछताछ को नूपुर शर्मा के बयान से ध्यान हटाने का प्रयास बताया है.

MP BJP : सभी दिग्गज नेता हुए एकजुट, सिंधिया को करारा झटका, एक भी समर्थक को नहीं दिला सके टिकट

नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए टिकटों के बंटवारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक नहीं चल पाई. सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाए. प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता सिंधिया के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहे हैं. ग्वालियर- चंबल इलाके में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है. वर्चस्व की इसल लड़ाई में तोमर आगे निकल गए हैं.

Bhopal BJP Mayor Candidate : मालती राय हैं करोड़पति, उनके पास 10 साल पुरानी स्कूटी तो कैश केवल 25 हजार

भोपाल से नगर निगम महापौर पद की भाजपा उम्मीदवार मालती राय के पास 3.96 करोड़ की संपत्ति है. इसमें 3 करोड़ की कृषि भूमि है. भोपाल में 60 लाख का डेढ़ हजार वर्ग फीट में मकान है. उन्होंने 30 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जबकि उनके पति के पास 50 लाख की दो पॉलिसी हैं. पति के पास कुल 15 एफडी है, जिनकी कीमत 40 लाख 46 हज़ार है.

Ayushman Bharat Yojana: एमपी के 84 अस्पतालों की जांच, 27 में मिला फर्जीवाड़ा, शिवराज ने जताई नाराजगी, कांग्रेस ने साधा निशाना

मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में जोरों से धोखाधड़ी चल रही है. 12 जिलों के 84 अस्पतालों की जांच में 27 में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है. एक ओर शिवराज सिंह ने इस पर नाराजगी जताई है, तो वहीं कांग्रेस ने इसके लिए भाजपा के नेताओं के संरक्षण को जिम्मेदार ठहराया है.

गडकरी का नया प्लान- गलत जगह पार्क हुई गाड़ी की फोटो भेजने पर मिलेंगे ₹500

सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है. वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

BMC Sagar : बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पहली बार रेडियल हेड फ्रैक्चर का सफल ऑपरेशन

बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में होने वाले रेडियल हेड फ्रैक्चर का सफल ऑपरेशन पहली बार सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुआ है. आमतौर पर कोहनी के ठीक नीचे होने वाले इससे फ्रैक्चर का ऑपरेशन बड़े शहरों की बड़ी अस्पतालों में होते हैं, लेकिन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के होनहार डॉक्टरों ने यह कमाल करके दिखाया है.