इंदौर। नगर निगम में महापौर पद के लिये 19 उम्मीदवार चुनाव (Indore 19 mayor candidates) मैदान में हैं. यहां से किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है. नगर निगम के 85 वार्डों के लिये 341 उम्मीदवार अपना (341 councilors candidates in indore) भाग्य अजमाएंगे. सबसे कम दो-दो उम्मीदवार 20 वार्डों में तथा सबसे अधिक दस उम्मीदवार एक वार्ड में हैं.

किस वार्ड में हैं कितने उम्मीदवार : जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंदौर नगर निगम के जिन वार्डों में दो-दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं उनमें वार्ड क्रमांक 3, 6, 9, 18, 24, 27, 43, 49, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77 तथा वार्ड क्रमांक 79 शामिल है. इसी तरह वार्ड क्रमांक 4, 13, 16, 21, 29, 32, 33, 34, 40, 42, 50, 55, 56, 58, 70, 75, 78, 80 तथा वार्ड क्रमांक 81 में तीन-तीन (341 councilors candidates in indore) उम्मीदवार हैं.

इन वार्डों में कई उम्मीदवार मैदान में : इसी तरह वार्ड क्रमांक 1, 5, 7, 10, 11, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 36, 37, 57, 63, 73, 83 और 84 में चार-चार उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वार्ड क्रमांक 12, 17, 20, 35, 38, 41, 45, 47, 52, 60, 68, 82 और वार्ड क्रमांक 85 में पांच-पांच उम्मीदवार हैं. वार्ड क्रमांक 2, 15, 26, 31, 44 तथा 48 में छह-छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. वार्ड क्रमांक 8, 51, 64 तथा 66 में सात-सात, वार्ड क्रमांक 14, 39 एवं 53 में आठ-आठ, वार्ड क्रमांक 46 में 9, वार्ड क्रमांक 54 में 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है.

MP local elections Update: 21 की उम्र में बन सकेंगे नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष, अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार

नगर परिषदों की ये है स्थिति: इंदौर जिले की आठ नगर परिषदों (Municipal Council Election) में पार्षद पदों के लिये कुल 356 उम्मीदवार हैं. इसमें नगर परिषद राऊ में 34, सांवेर में 39, मानपुर में 41, महू गांव में 66, गौतमपुरा में 39, बेटमा में 48, देपालपुर में 41 और हातोद नगर परिषद में 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

(MP Election 2022) (19 mayor candidates are in fray in indore) (341 councilors candidates are in fray in indore)