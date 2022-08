इंदौर। देवास में पुलिस स्टेशन लाए गए एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाया गया था. युवक 32 वर्षीय था. मृतक के परिवार के सदस्य इंदौर निवासी मुकेश छड ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है. हालांकि पुलिस ने आरोपों का खंडन किया है. पुलिस का कहना है कि नकली घी के मामले में शामिल होने के संदेह में पूछताछ के लिए युवक को औद्योगिक क्षेत्र थाना लाया गया था.

पुलिस ने रिश्वत के आरोप नकारे : देवास सीएसपी विवेक सिंह चौहान का कहना है कि परिवार के रिश्वत के आरोप बेबुनियाद हैं. चौहान ने कहा कि मृतक मिर्गी का मरीज था और तबीयत खराब होने पर पर उसे परिजनों को सौंप दिया गया था. इस मामले में डॉक्टरों की एक टीम मृतक के शव का पोस्टमार्टम करेगी और उसकी रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इंदौर रेफर किया, रास्ते में मौत : मृतक के एक रिश्तेदार गुड्डू परमार ने आरोप लगाया कि मृतक छड मसाला बेचने देवास गया था. इसी दौरान पुलिस पकड़कर उसे पुलिस थाने ले गई. जहां उससे रिश्वत मांगी गई. एक पुलिसकर्मी ने रविवार को परिवार को फोन कर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा. क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी. छड को पहले देवास के एक अस्पताल में ले जाया गया और बाद में इंदौर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. (Agency- PTI) Man dies in police custody, death in police custody, Family serious accused, Beaten up demand bribe