इंदौर/नर्मदापुरम/रतलाम। पुण्य दायनी मां नर्मदा के पावन तट पर द्वादश ज्योर्तिलिंगों के स्वरूपों के तेलचित्रों को गुरजों पर स्थापित किया गया था. जहां पर अनेक श्रद्धालु पूजन अर्चन कर रहे थे. घाट के फर्श पर स्वास्तिक के रूप में दीपों को रखा गया था जो प्रज्जविलत होने के बाद अलग ही शोभायमान हो रहे थे. मां नर्मदा के सुप्रसिद्ध सेठानी घाट पर सूर्यास्त होते ही 5100 से अधिक प्रज्जवलित दीपों की मणिमालाओं से पूरा सेठानी घाट इंद्रधनुषी छटाओं से जगमगा गया. शिव महोत्सव के इस अलौकिक नजारे का दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु अदभुत पल को निहार कर अपने आपको धन्य महसूस कर रहे थे. इसी तरह कोरी घाट, विवेकानंद घाट पर भी पूजन अर्चन अभिषेक व दीपदान के आयोजन हुए.

5100 दीपों से जगमगाया नर्मदापुरम का सेठानी घाट

रतलाम-21 हजार दीपों से जगमगाया विरुपाक्ष महादेव मंदिर: रतलाम जिले में महाकाल लोक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. जिले की समस्त विधानसभाओं के मंदिरों में आकर्षक विद्युत सज्जा कर दीपों से मंदिर जगमगा उठे और सभी मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया गया. जिले के आलोट जावारा सैलाना के मंदिरों में दीपों से महाआरती हुई. रतलाम रतलाम के प्रसिद्ध विरुपाक्ष महादेव मंदिर में भी 21 हजार से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए.आम जनता की भागीदारी के उद्देश्य से विरुपाक्ष महादेव मंदिर जिसे भूलभुलैया वाला शिव मंदिर भी कहा जाता है वहां खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस मौके पर रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी सहित रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना और हजारों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे. वहीं जावरा विधानसभा में जागनाथ महादेव मंदिर पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से दिखाया गया और 11100 दीपों से मंदिर को जगमग कर महाआरती का आयोजन किया गया.

21 हजार दीपों से जगमगाया विरुपाक्ष महादेव मंदिर

धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगा उज्जैन-मालवा: महाकाल लोक के शुभारंभ के मौके पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के शुभारंभ के बाद अंचल में धार्मिक पर्यटन और व्यवसायिक विकास होगा. देश में जितने भी आस्था के केंद्रों पर हमले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम उनका नए सिरे से सृजन कर रही है, जो स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने कहा महाकाल लोक के शुभारंभ से न केवल उज्जैन बल्कि मालवा का पूरा क्षेत्र उत्कृष्ट धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगा. (Kailash Vijayvargiya Statement on Mahakal Lok)

