इंदौर । लोकायुक्त की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक अधिकारी को रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया है. पूरे ही मामले में काफी बारीकी से जांच पड़ताल भी की जा रही है.

lokayukt in action:घूसखोर पर कसा शिकंजा

इंदौर लोकायुक्त की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालन यंत्री राकेश सिंघल को 50 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप किया था. ट्रैप करते समय 11 लाख रुपए का चेक और 50 हजार नगदी के साथ पकड़ा था. अब तक लोकायुक्त की टीम ने राकेश सिंघल के बैंक खाते की जांच के लिए भोपाल पहुंचकर बैंक खाते की जांच करते ही लॉकर खोला तो उसमें मात्र 5000 रुपए ही मिले. कुछ बैंक खातों की जानकारी सामने आई है, जिसमें पांच से 8 लाख रुपए मिले हैं. लोकायुक्त टीम ने आरोपी अधिकारी के भोपाल स्थित घर से कुछ फाइले भी बरामद की है.

lokayukt in action: और भी काले कारनामे आ सकते हैं सामने

लोकायुक्त की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है. इसके पहले भी इंदौर लोकायुक्त ने 2 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की है. उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. फिलहाल इस पूरे मामले में भी लोकायुक्त की टीम काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. लोकायुक्त टीम को उम्मीद है कि जल्द ही अधिकारी के और भी काले कारनामे उजागर हो सकते हैं.