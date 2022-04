इंदौर। एमआईजी पुलिस ने पिछले दिनों भोपाल की रहने वाली एक महिला को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो यह पता चला कि दोनों पति-पत्नी लगातार धोखाधड़ी के वारदातों को अंजाम दे रहे थे. भोपाल सहित अन्य जगहों पर बंटी-बबली की तरह कारनामों को अंजाम दे चुके हैं. फिलहाल पुलिस (Indore woman thug Rashmi Rathore arrested) पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही पति की तलाश की जा रही.

दोस्त की कार बेची: पुलिस को पिछले दिनों धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी. इसी कड़ी में एमआईजी पुलिस ने महिला रश्मि राठौर को पकड़ लिया. उसने अपने ही दोस्त की कार को 20 हजार रुपए महीने के किराए पर लिया. उसने एक निजी कंपनी में लगवाने की बात कही थी. लेकिन इसी दौरान महिला ने कार को दो लाख रुपए में बेच दिया. पकड़ी गई आरोपी रश्मि राठौर ने बताया कि वह भोपाल के कोहेफिजा में रहती है उसने अनस सिद्दीकी नाम के युवक से शादी की थी. दोनों पति-पत्नी लगातार धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

पुणे और नागपुर के व्यापारियों को ठगा: पुलिस ने आरोपी महिला के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की भी जानकारी जुटाई है. इस दौरान पुलिस के हाथ कई और जानकारी लगीं. वहीं जानकारी में यह भी बात सामने आई कि महिला का पति पुणे और नागपुर के कई व्यापारियों को ठग चुका है. इस दौरान पुणे की कंपनी ने अपना खाता ब्लॉक कर दिया था. लेकिन रश्मि ने कुछ पैसे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए थे. पकड़ी गई महिला इतनी शातिर है कि वह गेहूं और शक्कर की मिलों में बड़ी कंपनियों की एजेंट बनकर जाती थी. एग्रीमेंट कर फर्जी तरीके से अपने अकाउंट में पैसा डलवा कर रफूचक्कर हो जाती थी. पति-पत्नी के साथ एक अन्य आरोपी अकील भी वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने उस तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने की बात की है. (Woman arrested in fraud case) (Cases of forgery increasing in indore)