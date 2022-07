इंदौर। एरोड्रम थाना पुलिस ने युवक को रेप केस में फंसाने की साजिश करने वाले दो वकीलों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने एक महिला के खिलाफ पहले ही ब्लैकमेलिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. तब से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी. जांच में सामने आया कि महिला ने दो वकीलों के माध्यम से एक युवक को ब्लैकमेल करने की साजिश रची थी. जिसके बाद पुलिस ने वकीलों (Advocate Tarun and Anokhi Lal) के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

एरोड्रम थाना पुलिस ने किया दो वकीलों के खिलाफ केस दर्ज

युवक पर लगाया रेप का आरोप: मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. एक महिला ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुए रेप (Female Blackmailer) की बात पुलिस को बताई थी. पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. जिसके बाद पुलिस ने महिला से बारीकी से पूछताछ की. जांच पड़ताल में पता चला कि महिला ने पहले युवक से दोस्ती की थी. उसके बाद रेप के केस में फंसाने के एवज में पांच लाख रूपये की मांग कर रही थी. पुलिस ने युवक की शिकायत पर महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग (Female Blackmailed for rape) सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी.

एक महिला ने एक युवक से योजना के तहत उससे दोस्ती की थी. महिला ने दो वकीलों के साथ मिलकर युवक को रेप केस में फंसाने की साजिश रची और उसे ब्लैकमेल कर पांच लाख रूपयों की मांग की. पुलिस की तत्परता से इस साजिश का खुलासा हुआ. पुलिस ने महिला के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कर लिया था. अब दोनों आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है. -राजीव भदौरिया, एसीपी इंदौर

आरोपियों पर इनाम घोषित: पुलिस ने महिला के पास से मोबाइल भी जब्त कर लिया था. उसकी जांच पड़ताल की गई तो यह जानकारी लगी कि महिला को दो वकील तरुण एवं अनोखी लाल (Advocate Tarun) ने युवक को ब्लैकमेल करने की सलाह दी थी. महिला से वकीलों ने कहा था कि 'यदि वह युवक के खिलाफ रेप का प्रकरण दर्ज करवा देगी तो 5 लाख रूपये मिलेंगे'. पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों वकील तरुण एवं अनोखी लाल (Advocate Anokhi Lal) के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 2000 रूपये का इनाम घोषित किया गया है.पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. (Case against two lawyers in Indore) (2 thousand reward on lawyers in Indore)