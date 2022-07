इंदौर। 24 जून को इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम पर भोपाल के टीआई हाकम सिंह पवार (TI Hakam Singh Pawar) ने एक एएसआई रंजना को गोली मारकर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद से ही पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया है. वहीं अब इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक SIT (Special Investigation Team) गठित की है, जो आने वाले दिनों में जांच पड़ताल करेगी. एसआईटी में डीसीपी स्तर के एक अधिकारी, एडिशनल स्तर के अधिकारी के साथ ही थाना प्रभारी को भी शामिल किया गया है. टीम मृतक TI के परिजनों के बयान भी लेगी. इसको लेकर पुलिस ने उनसे संपर्क भी किया.

पहली पत्नी और बेटे बयान लेगी एसआईटी: बताया जा रहा है कि एक-दो दिन में थाना प्रभारी की पहली पत्नी लीलावती और गोद लिया हुआ बेटा मुकेश पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे और अपने बयान दर्ज करवाएंगे. पिछले दिनों थाना प्रभारी की पहली पत्नी लीलावती और बेटे मुकेश ने एक पत्र लिखकर महिला ASI पर आरोप लगाए थे. संभावना है कि वह इसी तरह के बयान SIT के समक्ष भी दे सकते हैं. वहीं, थाना प्रभारी के मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले में खुलासे हो सकता है.

Indore TI Suicide Case: महिला ASI पर TI से ब्लैकमेलिंग कर 50 लाख वसूलने का आरोप

पत्नियों के राज से पुलिस उठाएगी पर्दा: पुलिस इस पूरे मामले में थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार की कितनी पत्नियां थीं इस राज से भी पर्दा उठा सकती है. क्योंकि पिछले दिनों उनकी तीसरी पत्नी रेशमा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची थी उसने थाना प्रभारी की तीसरी पत्नी होने का दावा किया था. लेकिन उसके पास किसी तरह के कोई आधारभूत कागज मौजूद नहीं थे जिससे उसे तीसरी पत्नी माना जाए. टीआई की सर्विस बुक में पत्नी के रूप में तराना की रहने वाली लीलावती का नाम दर्ज है. यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि लीलावती ही उनकी एकमात्र पत्नी है. जो महिलाएं उनकी मौत के बाद सामने आ रही है इन महिलाओं का थाना प्रभारी से क्या कनेक्शन है इसके बारे में भी जानकारी खंगाली जा रही है. (Indore TI Suicide Case) (SIT to investigate TI suicide) (Firing in indore police control room) (TI Shoot Lady ASI) (Important points of police investigation)