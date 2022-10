इंदौर। इंदौर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला सीरीज का टी-20 अंतिम मैच कल होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच को लेकर इंदौर में उत्साह चरम पर है. हालांकि इसके पहले ही भारत ने दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर चुका है. (excitement in Indore is at its peak)

होटल की लॉबी में टीम इंडिया के रिषभ पंत

उत्साह चरम परः दरअसल इंदौर में करीब ढाई साल बाद होने जा रहे मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह अपने चरम पर है. इस बीच सोमवार को गुवाहाटी से इंदौर पहुंची क्रिकेट टीम का भी क्रिकेट प्रेमियों ने स्वागत किया. दोनों टीमें मंगलवार को होल्कर स्टेडियम में अपने तीसरे और अंतिम मैच के लिए मैदान में उतरेंगी.इधर इंदौर में मैच के टिकट हासिल करने के लिए भी क्रिकेट प्रेमी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे है. रविवार को टिकटों की कालाबाजारी करते हुए दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा था. होल्कर स्टेडियम के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. (indore virat has been given rest)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी होटल की लॉबी में

नहीं खेलेंगे विराट कोहलीः भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को इंदौर में होने वाले तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आराम दिया गया है. भारतीय टीम के गुवाहाटी में रविवार को सीरीज अपने नाम करने के बाद कोहली सोमवार की सुबह मुंबई रवाना हो गए थे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कोहली अंतिम टी-20 मैच से आराम दिया गया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच के बाद भारतीय टीम मुंबई जाएगी. जहां कोहली टीम से जुड़ेंगे. इसके बाद भारतीय टीम टी-20 विश्व कप खेलने के लिए छह अक्टूबर को मुंबई से ही ऑस्ट्रेलिया के रवाना होगी. (indore t 20 cricket match) (excitement in Indore is at its peak)