इंदौर। शहर में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं. राज्य साइबर सेल पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में एक नाबालिग की अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को राज्य साइबर सेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर नाबालिग की फोटो एडिट कर वायरल किया था. पकड़े गए आरोपी से बारीकी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने उसके खिलाफ आइटी व पाक्सो एक्ट के तहस मुकदमा दर्ज किया है.

रतलाम का रहने वाला है आरोपी: पिछले दिनों एक पीड़िता ने राज्य साइबर सेल पुलिस से शिकायत की थी कि उसके फोटो को एडिट कर अश्लील तरीके से फेसबुक के माध्यम से वायरल किया जा रहा है. राज्य साइबर सेल के एसपी ने पूरे मामले में तफ्तीश करने के लिए एक टीम को गठित किया. जांच पड़ताल में सामने आया कि फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला रतलाम निवासी मानव अग्रवाल है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मानव अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया.

दोस्त से 300 में खरीदी थी फेसबुक आईडी: पूछताछ में आरोपी मानव अग्रवाल ने बताया कि उसने फेसबुक फ्रेंड से पब्जी गेम खेलने के लिए 300 रुपये में उसकी फेसबुक आईडी खरीदी थी. बाद में उसका दोस्त से विवाद हो गया और उसने एक अज्ञात लड़की के फोटो को एडिट कर वायरल कर दिये. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है. (Indore state cyber cell action) (man who made obscene photo viral was arrested) (video of minor in indore goes viral)