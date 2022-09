इंदौर। सहारा इंडिया समूह की सहारा सिटी को संपत्तिकर की वसूली की कार्रवाई के चलते सील किया गया है. आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार शहर में बकाया संपतिकरदाताओ के विरूद्ध अधिक से अधिक बकाया राजस्व राशि वसूल करने के तहत कार्रवाई की गई. जिसमें वार्ड क्रमांक 76 खसरा क्रमांक 187, 187/1 से 167 तक सहारा इंडिया कमर्शियल कॉपारेशन, सहारा सीटी होम्स भिचोली, मर्दाना एबी रोड, बायपास रोड पर वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक के संपत्तिकर व अन्य कर की बकाया राशि जमा नही की गई थी. (indore sahara city)

सहारा समूह इंदौर

सहारा समूह करोड़ो का कर बकाया: सहारा सिटी का 19 करोड़ 97 लाख 67 हजार से अधिक कर बकाया होने पर संपति की कुर्की की कार्रवाई की गई. जिसमें समूह की सेल्फ आफिस और अन्य आफिस को सील कर दिया गया. सहारा सिटी इंदौर में लंबे समय से निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एवं समूह के द्वारा इसे उपेक्षित छोड़ देने के फल स्वरुप यह पूरा प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है. इसके अलावा सहारा समूह पर बाकी देनदारियों के चलते यह प्रोजेक्ट फिलहाल अधर में है. अब जबकि नगर निगम ने फिर अपने स्तर पर करोड़ों रुपए की वसूली निकाली है. जिससे अब प्रदेश में सहारा समूह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. (action on Sahara India group) (recovery action on Sahara) (sahara city sealed in mp)

