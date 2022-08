इंदौर। शहर की आजाद नगर पुलिस ने दो धोखेबाज युवकों को गिरफ्तार किया है. जांच में यह बात सामने आई है कि एक युवक ने पेटीएम का भी नकली कार्ड बना रखा था. इसके बाद आरोपी पर धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. उधर, ठगी की रकम जिन लोगों के खातों में गई है, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है.

युवक ने कराई थी रिपोर्ट : पुलिस ने पिछले दिनों शिवम शर्मा और संतोष मालवीय को पकड़ा था. इनके खिलाफ एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पेटीएम केवाईसी कराने का झांसा देकर आरोपियों ने उससे धोखाधड़ी की है. इस मामले की क्राइम ब्रांच की तकनीकी टीम ने जांच की थी. इसके बाद दो आरोपियों को पकड़ा था. इन आरोपियों में शिवम 4 साल पहले तक पेटीएम में काम करता था. केवाईसी व अन्य सभी तकनीकी जानकारियों की आड़ में अब वह धोखाधड़ी कर रहा था.

ठगों ने नकली दस्तावेज बनाए : आजाद नगर थाने के सब इंस्पेक्टर अनिल गौतम मामले की जांच कर रहे हैं. आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और 5 दिन का रिमांड लिया गया है. सब इंस्पेक्टर अनिल गौतम के मुताबिक आरोपी शिवम के पास पेटीएम कंपनी का जो कार्ड मिला, वह भी नकली है. मामले में कंपनी से भी तस्दीक की गई है. इसे लेकर नकली दस्तावेज बनाने की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं. शिवम और संतोष केवाईसी के नाम पर लोन का जो पैसा अपने दोस्तों और परिचितों के खातों में डालते थे, पुलिस अब उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला रही है. मामले में आरोपियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पुलिस को उम्मीद है. Two accused on remand, Cheating in name Paytm KYC, Indore Police inquiry continues