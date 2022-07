इंदौर। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में छात्रों के बीच रैगिंग का मामला सामने आया है. (Ragging in MGM Medical College Indore) प्रथम वर्ष के छात्र ने यूजीसी के हेल्पलाइन पर शिकायत की है. (Anti Ragging Act In Hindi) यूजीसी के हेल्पलाइन पर शिकायत (Complaint On UGC Helpline) के बाद यूजीसी ने पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को मेल किया. इसके बाद प्रबंधन मामले की जांच कर रहा है. मेडिकल कॉलेज के डीन (Dean of Medical College Indore) डॉक्टर संजय दीक्षित के अनुसार यूजीसी के हेल्पलाइन पर रैगिंग के मामले में मेल मिलने के बाद प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है.

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में रैगिंग

पुलिस करेगी खुलासा: एमजीएम मेडिकल कॉलेज (MGM Medical College) में पढ़ने वाले जूनियर छात्रों के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब एंटी रैगिंग कमेटी दिल्ली के पास कुछ जूनियर छात्रों को प्रताड़ित करने का ई-मेल पहुंचा. रैगिंग में किन-किन सीनियर्स का हाथ है. इसका अब पुलिस खुलासा करेगी. सयोगितागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के डीन ने कर्मचारी राकेश वर्मा को इस मामले में FIR करने के लिए भेजा था. पुलिस ने कॉलेज के सीनियर छात्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

शिकायत करने वालों के नाम गोपनीय: कुछ जूनियर छात्रों ने एंटी रैगिंग कमेटी की साइट पर ई-मेल किया था कि, कॉलेज परिसर में सीनियर छात्र तरह-तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं. कभी वह नाच-गाना करवाते हैं, तो कभी खाने का सामान मंगाते हैं. ठीक से सीनियर पढ़ाई भी नहीं करने दे रहे हैं. इनकी प्रताड़ना से तंग आकर जूनियर छात्र तनावग्रस्त हो गए हैं. बताया जा रहा है कि ई-मेल करने वाले जूनियर छात्रों ने अपने नाम भी गोपनीय रखे हैं ताकि सीनियर उन्हें शिकायत के बाद प्रताड़ित ना करें.

कार्रवाई हुई मांगा जवाब: पुलिस एक-एक करके इन जूनियर्स के बयान लेने का प्रयास कर रही है. पुलिस ने एफआईआर में आरोपी छात्रों के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि, पुलिस नामजद कार्रवाई करेगी. छात्रों की शिकायत के बाद एंटी रैगिंग कमेटी (Anti Ragging Committee) ने सबसे पहले कालेज के डीन को अवगत कराया और पुलिस से भी इस मामले में क्या कार्रवाई हुई इसका जवाब मांगा है.