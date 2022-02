इंदौर। एमबीबीएस की परीक्षा के दौरान नकल करते दो छात्र पकड़े गए. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की उड़नदस्ता टीम ने यह कार्रवाई की है. जहां एक छात्र के पास मोबाइल मिला, जिस पर कॉल चालू था, जिसे सुनने के लिए छात्र ने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था, (Theft in exam through bluetooth in Indore) जबकि दूसरे छात्र ने सिम लगे डिवाइस को बनियान में छिपाया और तार को बनियान के साथ ही सिल लिया था दिया था. दोनों मेडिकल छात्रों के खिलाफ नकल का प्रकरण बनाया है. जिसे नकल समिति के सामने रखा जाएगा.

ऑपरेशन करा कर कान के अंदर फिट कराई थी ब्लूटूथ

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शहर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा चल रही है. यह परीक्षाएं एटीकेटी (सब्जेक्ट बैक लगने पर) और अन्य छात्रों के लिए कराई जा रही थी. देवी अहिल्या विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा के अनुसार विश्वविद्यालय के डी बैच के छात्रों की एमबीबीएस की परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस दौरान फ्लाइंग स्कॉट को कुछ छात्र संदिग्ध स्थिति में नजर आए. जिसके बाद टीम द्वारा जांच की गई इस दौरान सामने आया कि छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल कर रहे हैं. नकल करने वाले छात्र द्वारा सर्जरी कराकर अपने कानों में ब्लूटूथ लगवाई गई थी, और उसकी चिप अपनी बनियान के साथ ही सिल ली थी. दोनों इसी के जरिए नकल कर रहे थे. (Indore DAVV student copy in examination )

प्रकरण दर्ज जांच जारी

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ.अनिल शर्मा के अनुसार नकल तकनीकी उपयोग किए जाने के बाद पूरे मामले का प्रकरण तैयार किया जा रहा है. प्रकरण के माध्यम से मामले की जांच की जा रही है. वर्तमान में 2 छात्रों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. मामले में यह भी जांच की जा रही है कि छात्र द्वारा यह डिवाइस अपने कानों में किस तरह से सर्जरी कराकर लगाया गया था. अब नकल प्रकरण सामने आने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल परीक्षा में सख्ती बढ़ा दी गई है.