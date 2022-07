इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर से एक विचलित करने वाली खबर आई है. जिसमें एक कार चालक कुत्ते को बुरी तरह से कुचलता हुआ भाग निकला. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सीसीटीवी के आधार पर पीपुल्स फॉर एनिमल्स के सदस्य ने पूरे मामले की शिकायत तेजाजी नगर पुलिस से की है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इंदौर में इस तरह के घटना क्रम पहले भी सामने आ चुके हैं.

इंदौर में कुत्ते पर चढ़ाई कार

सीसीटीवी में कैद घटना: घटना इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की है. सिल्वर स्प्रिंग में रहने वाले एक रईस जादे ने सड़क के बीचोबीच बैठे कुत्ते पर कार चढ़ा दी. सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि कुत्ता सड़क पर बैठा है. तभी वहां से सफेद कलर की एक कार आती है. वह धीरे-धीरे एक कुत्ते की ओर बढ़ती है. क्लिप में ड्राइवर को जानबुझकर कुत्ते को 'निशाना' बनाते देखा जा सकता है. तेजाजी नगर थाना प्रभारी आरडी कानवा का कहना है कि ''पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है''.

