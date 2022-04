इंदौर। ज्वेलरी कारोबारी के साथ लूट की घटना सामने आई है. आरोपियों ने व्यापारी के साथ ज्वेलरी बनाने की मशीन के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपियों ने व्यापारी से मोबाइल पर ही अपने जाल में उलझाया और खाते में 21 लाख रुपये डलवा लिया. हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. (indore crime news)

खाते में ट्रांसफर करवाया पैसे : ज्वेलरी बनाने वाले कारोबारी से 21 लाख की ठगी का मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र का है. कारोबारी को जेवर बनाने के लिए मशीन की जरूरत थी. धोखेबाजों ने उसे अपने जाल में फंसाकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा लिए. सदर बाजार पुलिस ने फरियादी सायम अली के शिकायत पर तीन अलग-अलग मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है. (indore Fraud case)

मशीन के नाम पर ठगी: फरियादी ने बताया कि वह बंगाली कारीगर है. इंदौर में ज्वेलरी बनाने का काम करता है. उसे जेवर बनाने के लिए मशीन की जरूरत थी. उसने ऑनलाइन तरीके से मशीन को तलाशा. उस दौरान अलग-अलग नंबर से उसके पास फोन आना शुरू हो गए. सामने वाले ने मशीन देने का झांसा दिया और अलग-अलग समय पर 21 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए और मशीन भी नहीं आई. (Jewelry dealer fraud in indore)

आरोपियों की तलाश शुरू: जब व्यापारी को पूरे मामले में ठगी का अहसास हुआ तो उसने सदर बाजार पुलिस को शिकायत की. फिलहाल मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. बता दें जब फरियादी ठगी की शिकायत करने सदर बाजार पुलिस स्टेशन पर गया तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया था. बाद में फरियादी ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है. (fraud in name of jewelry machine)