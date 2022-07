इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी इंदौर में रेहडी या पथ विक्रेताओं को अब ग्राहकी या आजीविका कमाने के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा. इंदौर नगर निगम ने पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत शहर के सभी 85 वार्डों में हॉकर्स जोन बनाने का फैसला किया है. हर वार्ड में हॉकर्स जोन बनने से रेहडी या पथ विक्रेताओं को अब शहर के व्यस्ततम सड़कें तथा जगह-जगह रेहडी लगाकर दुकानदारी करने से मुक्ति मिल जाएगी. इसको लेकर इंदौर में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्यमंत्री कौशल किशोर ने रेहडी अथवा विक्रेताओं को सम्मानित किया.

इंदौर के हर वार्ड में बनेंगे हॉकर्स जोन

दुकानदारों को विस्थापित करने का निर्णय: इंदौर में शहर के मुख्य केंद्र राजवाड़ा के अलावा क्लॉथ मार्केट, नरसिंह बाजार, जवाहर मार्ग, साठा बाजार, मारोठिया बाजार आदि ऐसे इलाके हैं जहां सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन रेहडी लगाने वाले दुकानदार अपने विभिन्न उत्पाद बेचते हैं. ऐसी स्थिति में शहर के यातायात के अलावा कई व्यस्ततम मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं. वहीं नगर निगम की रिमूवल गैंग अथवा दुकानदारों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति बनती है. लिहाजा इंदौर नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहडी लगाकर दुकान बेचने वाले दुकानदारों को शहर के तमाम 85 वार्डों के व्यवसायिक क्षेत्रों में विस्थापित करने का निर्णय लिया है. विक्रेताओं को दुकानदारी के लिए एक व्यवस्थित स्थान मुहैया हो सकेगा. इतना ही नहीं इस पहल से शहर के तमाम वादों में व्यवसायिक क्षेत्र भी विकसित हो सकेंगे.

केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया महोत्सव का शुभारंभ: केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर (Union Minister kaushal kishor) ने प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया. इस अवसर पर अतिथियों द्वारा स्वावलंबी पथ विक्रेताओं के 5 हितग्राहियों को 50,000 के लोन का वितरण किया. साथ ही डिजिटल लेनदेन कर सर्वाधिक कैशबैक प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को सांस्कृतिक रूप से प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया.

हितग्राहियों को पुन: लोन: इस दौरान नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया कि ''पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हितग्राहियों को पहले बिना ब्याज के 10,000 रुपये का लोन दिया गया था. इसके पश्चात जिन हितग्राहियों ने यह लोन चुकाया है उन्हें 20000 तथा 50000 का लोन पुनः दिया जा रहा है. इसके अलावा तमाम विक्रेताओं को अपनी आजीविका चलाने में कोई दिक्कत ना हो इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं''.

