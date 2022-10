इंदौर। शहर में ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है. इस बार इंदौर के लसूड़िया थाने में पदस्थ एसआई के साथ ठगी की वारदात हुई है. एसआई ने अपनी बहन के लिए ऑनलाइन तरीके से एक साइट के माध्यम से कैमरा बुक किया था. लेकिन जैसे ही पार्सल आया तो उसमें चार आलू निकले. इसके बाद एसआई ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और थाने में मामले की शिकायत की.

इंदौर में पार्सल से निकले आलू

MP news indore ऑनलाइन ठगी के मामलों से पुलिस के होश उड़े, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू

पार्सल के अंदर निकले आलू: SI ने 27 सितम्बर 2022 को meesho app से एक कैमरा बुक किया था. पार्सल घर पहुंचा और जैसे ही उसे खोला तो एसआई पार्सल के अंदर का नजारा देखकर चौंक गए. अंदर बॉक्स में चार आलू रखे हुए थे. इसके बाद एसआई ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वही लोगों से अपील की है कि अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही ऑनलाइन सामान मंगवाएं. पार्सल घर आ जाए तो उसे अच्छे से चेक करें उसके बाद ही भुगतान करें.

थाने में शिकायत दर्ज: फिलहाल एसआई ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है. फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस अपने एसआई के साथ हुई ठगी की वारदात को अंजाम देने वाली ऑनलाइन साइट के कर्ता धर्ता वो कब तक गिरफ्त में लेती हैं.

