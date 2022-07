इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में एक महिला ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है. महिला का आरोप है कि 'पति और सास मायके से दहेज लाने का दबाव बना रहे हैं. दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ पति आए दिन मारपीट करता है'. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 'पति और सास ने कुछ महीने पहले उसे जिंदा जलाया था. ससुराल वालों ने उसे घर से भी निकाल दिया है'. पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

केरोसिन से जलाया, डंडों से पीटा: महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि 'पीड़िता का नाम मेहसाना पटेल है और वह धार रोड के बांक की रहने वाली है. उसका दूसरा निकाह खुडैल बुजुर्ग के रहने वाले शमशेर के साथ 6 साल पहले हुआ था. मेहसाना की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके पति शमशेर और सास मासूम बी पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. पीड़िता के शरीर के कुछ हिस्से जले हुए हैं. उसने पुलिस को बताया कि 'कुछ महीने पहले पति शमशेर और सास मासूम ने घर में केरोसिन डालकर आग लगा दी थी. जानलेवा हमला होने के बावजूद फरियादी ने पति और सास के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं करवाया था. इसी के चलते आरोपियों की हिम्मत बढ़ गई वह लोग छोटी-छोटी बातों पर उसे डंडों से पीटा जाता था'.

ससुराल वालों ने घर से निकाला: पीड़िता ने बताया कि 'पिछले दिनों पति ने मायके से दहेज में पांच लाख रूपये लाने की मांग की थी. उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वह इतनी बड़ी रकम दे सके. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली. पीड़िता ने बताया कि शमशेर ने भी अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर उससे दूसरा निकाह किया था'.

