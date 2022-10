इंदौर। जिले के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया. इस विवाद की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस पूरी घटना की जांच पड़ताल भी की जा रही है. (indore incident caught in cctv) (indore stones went in a quarrel between two sides)

इंदौर पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

Singrauli Crime News: कोर्ट परिसर में चाकूबाजी, आपस में भिड़े दो गुट, देखें Video

जाने क्या है पूरा घटनाक्रमः मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दो पक्षों का विवाद सीसीटीवी ने पूरी तरह उजागर कर दिया. घटना भंवरकुआं थाना क्षेत्र की है. जहां दो पड़ोस में रहने वाले परिवार आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी किया गया. भंवरकुआं पुलिस ने एक पक्ष की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार. इस मामले में एक आरोपी की तलाश जारी है. बता दें पूरा मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र के नर्मदानगर का है. यहां के रहने वाले दो पड़ोसियों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई. मारपीट के साथ-साथ पथराव भी होने लगा. जिसमें एक पक्ष घायल हो गया. घायल पक्ष की शिकायत पर भवरकुआं पुलिस ने आरोपी पक्ष के तीन व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि इस घटना में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है. (indore police arrested two) (indore stones went in a quarrel between two sides)