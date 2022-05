इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र से रौंगटे खड़े कर देने वाले दो मामले सामने आये हैं. एक मामले में सौतेली मां 10 साल के बच्चे के साथ अत्याचार कर रही थी. रोजाना उसके साथ मारपीट कर गर्म चिमटे व चाकू से दागती थी. इस अमानवीय अत्याचार का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी ने चाइल्ड लाइन को सूचना दी. वहीं दूसरे मामले में 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना घटी है. अज्ञात बाइक सवार ने बच्चे को सुनसान जगह ले जाकर वारदात को अंजाम दिया.

सौतेली मां की हैवानियत: घटना इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र की है. क्षेत्र के गुलाब बाग कॉलोनी में एक सौतेली मां अपने 10 साल के बेटे के साथ रोज मारपीट कर रही थी. महिला रोजाना उसे गर्म चिमटे और चाकू से दागती थी. मोबाइल चार्जर के तार और बेलन से भी मासूम को पीटा जाता था. सौतेली मां मासूम को मजदूरी के लिए भेजती और जो पैसे मिलते थे उसे भी छीनकर अपने पास रख लेती थी. इस बात की जानकारी जब पड़ोसी को लगी तो उसने चाइल्डलाइन को सूचना दी, जिसके बाद चाइल्डलाइन और चंदन नगर थाने की पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू कर उज्जैन में रहने वाली उसकी दादी के सुपुर्द कर दिया. वहीं आरोपी मां के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Simran Fisheries Case: कोर्ट से चोरी हुई गेंगरेप की फाइल, पीड़िता ने इंदौर उच्च न्यायालय से लगाई न्याय की गुहार

मासूम के साथ कुकर्म: चंदन नगर थाना क्षेत्र में ही एक 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य की घटना सामने आई है. बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. तभी आरोपी उसके पास आया और पटाखे लाने का बोल कर बच्चे को अपनी बाइक पर बैठाकर नवदापंथ की ओर ले गया. वहां सुनसान जगह पाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. आरोपी ने बच्चे को धमकी दी की यह बात किसी को बताएगा तो उसे जान से मार देगा. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. (Stepmother torture ten years child) (Stepmother fired child with hot tongs, knife) (unnatural act with innocent in indore)