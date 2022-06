इंदौर। शहर में महिला संबंधी अपराध ग्राफ में लगातार बढोत्तरी हो रही है, (Indore Crime News) इसी कड़ी में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिक युवती के साथ रेप की घटना सामने आई, फिलहाल मामले में पुलिस ने नाबालिक युवती की शिकायत पर संबंधित युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.(minor raped on pretext of marriage in indore)

क्या है मामला: घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की है, बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग की दोस्ती क्षेत्र में ही रहने वाले एक युवक से हो गई. इसके बाद युवक ने नाबालिग युवती को शादी का झांसा दिया और कहा कि लड़की के बालिक होते ही वह उससे शादी कर लेगा, लेकिन इसी दौरान युवक का बर्थडे आ गया. जिसके बाद वह युवती को अपने साथ में लेकर गया, जहां पर बर्थडे बनाने के नाम पर रिटर्न गिफ्ट के रूप में नाबालिक युवती के साथ संबंध बना लिए. इसके बाद युवक के द्वारा लगातार नाबालिक का शोषण किया जाने लगा, लेकिन जब नाबालिक युवती को युवक के द्वारा लगातार परेशान किया जाने लगा तो युवती ने युवक से बातचीत बंद कर दी. इस बात से नाराज युवक ने नाबालिग युवती के कुछ फोटोग्राफ नाबालिग युवती के पिता को भेज दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ मामले की शिकायत करने बाणगंगा थाने पहुंची.

जांच में जुटी पुलिस: मामले में बाणगंगा पुलिस ने नाबालिग युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.