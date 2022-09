इंदौर। शहर में लगातार धोखाधड़ी की वारदात सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में 40 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का ताजा मामला सामने आया है. फिलहाल पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. क्राइम ब्रांच को फरियादी शैलेंद्र मिश्रा ने शिकायत की कि, उनके पार्टनर दीपक, जतिन सुखीजा, विनोद परयानी, जितेन ठाकुर एवं अन्य ने उनके साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है.

40 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी: इस पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर काफी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की और इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं पार्टनरशिप फर्म में सामने आई थी. उसी के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ 40 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस मामले में और पहलू तलाश रही है.

Cheating Case इंदौर के बंटी- बबली ने कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लोगों को ठगा, लाखों रुपए लेकर फरार

आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज: क्राइम ब्रांच द्वारा आने वाले दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है. फरियादी के साथ आरोपियों के द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टाउनशिप निर्माण और कॉलोनी के नाम पर एक फार्म बनाई थी और उसी फर्म के तहत लगातार धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था. जब फरियादी को पूरे मामले में जानकारी लगी, तो मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच से की. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. (Case of fraud of crores in Indore) (Indore Crime News) (Partners cheated more than 40 crores)