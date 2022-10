इंदौर। शहर में नवरात्रि उत्सव के भंडारा कार्यक्रम को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए. घटना मंगलवार की है. हवाई अड्डे के पास एक मंदिर में नवरात्रि उत्सव के समापन के दौरान भंडारा आयोजित करने को लेकर दो परिवारों में हाथापाई हो गई. एक परिवारों ने एरोड्रम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कार्रवाई शुरु कर दी है.

Rewa MP crime : रीवा में दो लोगों के बीच झगड़े के दौरान हाथापाई, बाद में इसे दे दिया सांप्रदायिक रंग

यह है मामला: पुलिस अधिकारी संजय शुक्ला ने बताया कि आराधना नगर के निवासी विक्रम रायकवार (30) और उसका छोटा भाई शुभम मंदिर परिसर में भंडारे की योजना बना रहे थे. जिस पर अमरकुंज कॉलोनी के निवासी बालकिशन वर्मा, मोहन वर्मा और अतुल ने आपत्ति जताई. तीनों ने विक्रम पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में थे.

(Indore Crime News) (2 families fight over Navratri bhandara) (2 families fight over bhandara in Indore)