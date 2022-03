इंदौर/रीवा। रंग पंचमी पर प्रदेश में अलग-अलग हादसों में 5 लोगों की मौत की खबर है. इंदौर में नहाने गए तीन युवकों में से दो की डूबने से मौत हो गई. वहीं रीवा में बोलेरो की बाइक से टक्कर हो गई, इस हादसे में मसूम बच्ची सहित तीन लोगों की जान चली गई. दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है.

नहीं आता था तैरना

महू के ग्राम खुर्दी के रहने वाले पीयूष, मयंक और राहुल तीनों दोस्त रंगपंचमी के मौके पर पार्टी मनाने मानपुर के नाहर खेड़ी तालाब गए थे. मयंक और पीयूष नहाने के लिए तालाब में उतर गए, जबकि तैरना नहीं आने के कारण राहुल किनारे बैठा रहा. इसी दौरान तालाब में गये उसके दोस्त डूबने लगे जिसके बाद राहुल ने मदद के लिए शोर मचाया. उन्हें बचाने के लिए वह तालाब में भी उतरा, लेकिन उन्हें बचा नहीं सका. सूचना पर पहुंची मानपुर पुलिस ने युवकों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. जिसके बाद उन दोनों के शव बरामद किए. पुलिस मामले में बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है.

बोलेरो ने मारी बाइक को टक्कर

रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के महेवा में बोलेरो वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन साल की मासूम बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि त्योंथर तहसील के रहने वाले नीरज शुक्ला अपनी बेटी के साथ सास का इलाज कराने ससुराल शिवराजपुर से प्रयागराज जा रहे थे तभी बोलेरो वाहन की सीधी भिड़ंत में यह हादसा हो गया.

