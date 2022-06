इंदौर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने बड़ा दांव खेला है. इंदौर में भाजपा का महापौर और पार्षद बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है. सीएम ने शहर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर (Brilliant Convention Center Indore) में 'कल आज और कल' विषय को संबोधित करते हुए सैकड़ों लोगों के बीच भविष्य के इंदौर की तस्वीर का खाका खींचा. वहीं, नागरिकों के कहा कि 'यदि दूसरे दल का महापौर उम्मीदवार जीत गया, तो इंदौर को लेकर राज्य सरकार की तमाम तैयारियां और विकास की गति रुक जाएगी'.

सीएम शिवराज ने इंदौर में खोला घोषणाओं का पिटारा

एक दर्जन से अधिक घोषणाएं: भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव (BJP Mayor candidate Pushyamitra Bhargava) के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर समेत सांसद विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शिवराज ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों घोषणाएं की. शिवराज सिंह चौहान ने कहा 'विकास के रनवे पर इंदौर टेक ऑफ कर चुका है. ऐसे में इंदौर की गति को तेज करने के लिए सत्ताधारी दल का महापौर एवं मेयर इन काउंसिल होना जरूरी है'.

विकास में पुणे और बेंगलुरु से आगे निकल जाएगा इंदौर: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा 'अगले 10 साल में इंदौर, पुणे और बेंगलुरु की तुलना में विकास के लिहाज से आगे निकल जाएगा. यहां राज्य सरकार इकॉनामिक कॉरिडोर विकसित करने के साथ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और इंटरनेशनल हब जैसी बड़ी योजनाएं ला रही है. इसके अलावा यहां के पर्यावरण सुधार के लिए वनों का विकास किया जा रहा है. शहर में व्यवस्थित पार्किंग के लिए पार्किंग मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है. वहीं, एयरपोर्ट और रेलवे का भविष्य आधारित विस्तार होगा'. इतना ही नहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा 'इंदौर देश का पहला शहर होगा जहां केवल कार चलाई जाएगी जो हवा में चलकर लोगों को जहां चाहे वहां पहुंचा सकेगी'.

इंदौर को बनाएंगे मेट्रो सिटी: सीएम ने आगे घोषणाएं करते हुए कहा कि 'इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए तमाम प्रयास होंगे. मेट्रो ट्रेन को इंदौर के अलावा भविष्य में उज्जैन और पीतमपुर तक चलाया जा सकेगा. शिवराज सिंह चौहान ने कहा इंदौर, अहिल्या माता की सरजमी है. इसलिए यहां अहिल्या माता का स्मारक बनाया जा रहा है. वहीं, 2024 में लता मंगेशकर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा. शहर में वर्किंग एटमॉस्फेयर बने इसके लिए एक लाख आवास और वर्किंग हॉस्टल की तैयारी है'.

200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन: मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे घोषणाएं करते हुए कहा कि 'भविष्य में इंदौर एलईडी लाइट से रोशन होगा. यहां पर स्टार्टअप पार्क और इकॉनामिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. शहर में पर्यावरण सुधार के लिए 200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा. इसके लिए 120 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं. शहर के सुपर कॉरिडोर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है. साथ ही हातोद रोड पर 2000 एकड़ में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा. शहर में यातायात सुगमता के लिए 11 नए फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड और सर्विस रोड पर बनाए जाएंगे'.