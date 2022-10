इंदौर। इंदौर में महिला संम्बधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी कड़ी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक मदरसे में अश्लील हरकत की घटना प्रकाश में आई है. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (indore maulvi molested girl at his home)

जाने पूरा घटनाक्रमः मदरसे में सबक सिखाने के नाम पर एक मौलाना की छेड़छाड़ की शिकायत आई है. मिली जानकारी के अनुसार वह बच्ची को सबक सिखाने के नाम पर अंदर के कमरे में ले जाता और फिर उसके साथ अश्लील हरकत करता था. बच्ची ने अपने पिता के साथ चंदन नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. बच्ची का कहना है कि वह स्कूल से आने के बाद अन्य बच्चों के साथ रानी पैलेस सिरपुर स्थित आले रसूल मदरसे में पढ़ाई के लिए जाती थी.

घर में ही मदरसा चलाता है मौलानाः मौलवी अहमद हुसैन घर में ही मदरसा चलाता था. अहमद हुसैन अक्सर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता था. वह बच्ची को घर के अंदर कमरे में पढ़ाने के बहाने ले जाता और उसके साथ गलत हरकतें करता था. एक दिन वह अन्य बच्चों के साथ मदरसे से लौट रही थी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा और अश्लील हरकत करने लगा. डर के मारे वह घर की तरफ भागी और परिजनों को सारी बात बताई.

आरोपी के बेटों ने पीड़ित के परिजनों से की मारपीटः जब बेटी की शिकायत पर परिवारीजन आरोपी से बात करने गए तो वह धमकाने लगा. उसके बेटों ने पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया. चंदन नगर थाना प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जो रिश्तेदारों के घरों के आसपास डेरा जमा हुए हैं. जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है.