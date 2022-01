मुंबई/ इंदौर। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर सुर्खियों में रहे समीर वानखेड़े को सोमवार 3 जनवरी को डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) में स्थानांतरित कर दिया गया है. उनके मुंबई क्षेत्रीय निदेशक (Mumbai Zonal Director) के रूप कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया गया, जो 31 दिसंबर 2021 में समाप्त हो गया था. इस पद का अतिरिक्त प्रभार बृजेंद्र चौधरी को दिया गया है.

कौन हैं बृजेंद्र चौधरी ?

बृजेंद्र चौधरी वर्तमान में एनसीबी के इंदौर मंडल निदेशक (Indore Divisional Director of NCB ) हैं. जब तक मुंबई मंडल के लिए पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक यह पद चौधरी के पास रहेगा. इसलिए, यह सवाल अभी से उठ रहा है कि एनसीबी मुंबई का अगला पूर्णकालिक बॉस कौन होगा.

इन मामलों की जांच में शामिल थे वानखेड़े

वानखेड़े जिन मामलों की जांच में शामिल रहे, उनमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कथित बॉलीवुड ड्रग सिंडिकेट पर शिकंजा कसना भी है. रिया चक्रवर्ती से लेकर अन्य अभिनेताओं को एनसीबी ने उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार किया और पूछताछ की. इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर में उनकी टीम ने कथित तौर पर मुंबई तट से दूर क्रूज जहाज पर ड्रग्स बरामद किया और आर्यन खान और अन्य को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई के शीघ्र बाद महाराष्ट्र में मंत्री एवं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. एनसीबी ने वानखेड़े की अगुवाई में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था. एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी को तौर पर उन्हें भ्रष्टाचार, असाधारण जीवन शैली और जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी सहित बड़े आरोपों का भी सामना करना पड़ा.

(Brijendra Chaudhary holds additional charge of Mumbai NCB Zonal Director) (Brijendra Chaudhary Indore Divisional Director of NCB) (Sameer Wankhede transferred to DRI)