इंदौर। भय्यू महाराज सुसाइड केस (bhaiyyuji maharaj suicide case) में इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई . इस केस से जुड़े हुए सभी गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं. माना जा रहा है जल्द ही कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है. मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले को लेकर भय्यूजी के परिवार के लोगों पर आरोपी पक्ष के वकील (advocate accused second wife) ने नए आरोप लगाए हैं. वकील ने ये आरोप भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी (second wife ayushi involvement) पर लगाये हैं. एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर का कहना है कि कोर्ट कों सौंपी गई चेटिंग से इस बात का पता चलता है कि महाराज की हत्या के षडयंत्र में (bhaiyyuji second wife ayushi involvement)उनकी दूसरी पत्नी आयुषी शामिल है.

भय्यूजी महाराज सुसाइड केस

भय्यू महाराज सुसाइड केस (bhaiyyuji maharaj suicide case) में इंदौर की जिला कोर्ट तकरीबन 50 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है.इसके अलावा केस की सुनवाई के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और व्हाट्सऐप चेट भी कोर्ट को सौंपी गई है. बताया जा रहा है कि इस चेट में आरोपी पलक और पलक के एक मित्र की व्हाट्सएप चैटिंग भी कोर्ट को सौंपी गई है जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए थे. इन खुलासों को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भय्यू महाराज की आत्महत्या के पीछे पलक और पलक से जुड़े हुए लोगों का हाथ है.

षड़यंत्र के पीछे पत्नी आयुषी- आरोपियों का वकील

इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर भय्यूजी सुसाइड केस में आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने भय्यूजी महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी पर नए आरोप लगाए हैं. ए़डवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर का कहना है कि इस पूरे षडयंत्र के पीछे आयुषी है. गुर्जर ने यह भी कहा कि पूरे मामले में कोर्ट के सामने बयान पूरे हो चुके हैं और कोर्ट आने वाले दिनों में गवाहों के बयानों के आधार पर इस पूरे मामले में फैसला भी सुना सकता है, लेकिन भय्यू महाराज की हत्या के षडयंत्र में उनकी दूसरी पत्नी आयुषी(bhaiyyuji second wife ayushi involvement) पर एडवोकेट के लगाए गए आरोपों से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.

चैटिंग में आयुषी का जिक्र

एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने चैटिंग को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि चैटिंग में कहीं पर भी भय्यू महाराज का जिक्र नहीं है, लेकिन आयुषी का जिक्र जरूर है. जिससे यह पता चलता है कि भय्यू महाराज की आत्महत्या (bhaiyyuji maharaj suicide case) के पीछे उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी का हाथ है. एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने आयुषी पर यह भी आरोप लगाया कि जब भय्यू महाराज की बेटी कुहू इंदौर आने वाली थी तो उसके पहले ही आयुषी ने उसके कमरे को बिगाड़ दिया था. आयुषी ने उसके और भय्यू महाराज की पहली पत्नी के फोटो को भी जला दिया था. एडवोकेट ने आरोप लगाया कि आयुषी भय्यू महाराज को लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रही थी इस वजह से भय्यू महाराज डिप्रेशन में आ गए थे और नींद की गोलियां खाने लगे थे. गुर्जर ने बताया कि चैटिंग में पलक और पीयूष जीजू नामक व्यक्ति भय्यू महाराज की मानसिक स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं और यह भी बताया कि 3 दिन भय्यू महाराज के लिए काफी खतरनाक हैं. धर्मेंद्र गुर्जर का आरोप है कि भय्यू महाराज की आत्महत्या के पीछे आयुषी है जिसकी वजह से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली.

2018 में भय्यू महाराज ने मारी थी खुद को गोली

बता दें, भय्यू महाराज ने साल 2018 की 12 जून को अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. इस केस में महाराज के 2 सेवादारों विनायक और शरद को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. शरद ड्राइवर था, जबकि विनायक पुराना कर्मचारी. भय्यू महाराज का सारा हिसाब-किताब विनायक देखता था.