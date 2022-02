इंदौर। ​पिछले पांच वर्षों में शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यानी आज एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ करने जा रहे हैं. ऐसे में इंदौर के ही एक कलाकार ने वेस्ट मटेरियल से पीएम मोदी की स्क्रैप आर्ट से एक तस्वीर बनाई है. युवक ने पीएम मोदी को अपना आईकॉन मानते हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी को दिखाने की गुहार भी लगाई है.

वेस्ट मटेरियल से बनाई पीएम मोदी की दुर्लभ तस्वीर

नायाब कलाकृतियों की रचना

सुदामा नगर निवासी आर्टिस्ट सुनील व्यास ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत के दौर से ही अपनी कला में वेस्ट मटेरियल का उपयोग करते हुए स्क्रैप आर्ट बनाने की शुरुआत की थी. हर अनुपयोगी सामान को अपनी कलाकृति के हिसाब से ढाल लेने के बाद उसके बखूबी उपयोग की अद्भुत क्षमता वाले सुनील व्यास ने जब कलाकृतियां बनाना शुरू की तो देखने वाले भी आश्चर्य में पड़ गए. उन्होंने पेपर की कटिंग से देश की महान विभूतियों की तस्वीरें बनाने के साथ लकड़ी और घर से निकलने वाले अनुपयोगी सामान से तरह-तरह की वुडन आर्ट और नायाब कलाकृतियों की रचना कर दी.

लकड़ियों और लोहे की जाली से दुर्लभ स्क्रैप बनाया

सुनील व्यास ने लकड़ियों और पेड़ की जड़ समेत लोहे की जाली और अन्य सामग्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दुर्लभ स्क्रैप आर्ट तैयार किया है. दूर से देखने पर यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि किस सामग्री से बना है. हालांकि करीब से देखने पर पता चलता है कि जिन चीजों को हम अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं, उनसे इतना अच्छा स्क्रैप आर्ट बनाया जा सकता है.

पीएम मोदी आज करेंगे एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन

लगा चुके हैं कलाकृतियों की एग्जीबिशन

स्क्रैप आर्टिस्ट सुनील व्यास ने सिर्फ लकड़ी और घर के अनुपयोगी सामान का उपयोग अपनी कलाकृतियों को बनाने में नहीं किया. उन्होंने तरह-तरह की विभूतियों को अपनी कलाकृति में आकार दिया है. घर-घर से निकलने वाली पेपर और पन्नी की रद्दी के अलावा मैगजीन के रंगीन पन्नों का नायाब उपयोग करते हुए उन्हें साकार रूप में डाल दिया है. जो तैयार होने के बाद अब अपना महत्व और कीमत को दर्शा रहे हैं. सुनील व्यास अपनी इन कलाकृतियों की एग्जीबिशन भी लगा चुके हैं. इसके अलावा अब उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ के लिए अपने हुनर को वेस्ट टू आर्ट के रूप में स्थापित कर लिया है. माना जा रहा है कि देश में वे अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो घरेलू अनुपयोगी सामान से हजारों रुपए की पेंटिंग और इसके पार्ट आर्डर पर बनाकर लोगों को दे रहे हैं. उन्होंने अपने हुनर को ही आय का जरिया बना लिया है.

(PM Modi icon of waste to wealth in Indore) (scrap art of PM Modi made from waste material)