MP Panchayat Election 2022 : यहां महिलाओं के हाथों में पंचायतों की बागडोर, सरपंच से लेकर पंच तक सभी महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित

त्रिस्तरीय पंचायत निकाय में पंच पद से लेकर जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए लोग कमर कसकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं जिले की कई पंचायतों में ग्रामीणों ने आपसी सौहार्द और एकजुटता की मिसाल कायम की है. इन ग्राम पंचायतों में सभी पंच और सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन का निर्णय लिया है. गौरतलब है सभी पंच और सरपंच पद के लिए महिलाओं का नाम ही तय किया गया है. (Here reins of panchayats are in hands of women) (From sarpanch to panch all women) (women are elected unopposed)

MP Panchayat Election 2022: त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 2 लाख 939 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, पंच पद को लेकर रूचि कम

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के नामांकन का 6 जून को अंतिम दिन रहा. त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 2 लाख 939 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे, इन नामांकनों का आज परीक्षण किया जाएगा. नामांकन जमा करने वाले 10 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे.

Action Of Human Rights Commission : नाबालिग युवती को युवक के साथ जूतों की माला पहनाकर घुमाया, मानवाधिकार आयोग सख्त, एसपी से मांगा जवाब

छिंदवाड़ा जिले के अंबाझिरी गांव में एक नाबालिग और उसके मुंह बोले मामा के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए 3 हफ्ते के भीतर पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है. इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो जमानत पर रिहा हो चुके हैं. (Girl turned around with garland of shoes) (Human Rights Commission strict) (Commission sought reply from SP)

Bhopal Mandi Rate: सरसों का दाम 5,615 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा, टमाटर भी हुआ महंगा

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में मंगलवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Three died due to drowning : एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेतवा नदी पर बने डैम में डूबने से मौत

विदिशा में डैम में नहाने गए एक परिवार के तीन लोग डूब गए. गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल लाया गया. उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई. एक साथ उठे तीन जनाजों से शहर का माहौल गमगीन हो गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है. (Three members of same family died) (Three people died due to drowning) (Three people drowning dam on Betwa)

Woman Shot Dead in Indore : इंदौर में मामूली बात पर धांय-धांय... महिला की गोली मारकर हत्या, युवक गंभीर घायल

शहर में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद लगातार सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में ओटले पर बैठने की बात को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हुआ. विवाद के बाद पड़ोसी ने एक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. (Woman shot dead in Indore) (youth seriously injured in firing) (Murder of woman in Indore) (shells of bullet seized from spot)

Ujjain Burning Car: चलती कार में लगी आग, मुश्किल से बची कार सवार तीन युवकों की जान

उज्जैन के देवास रोड पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई. कार में बैठे तीन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई. कार में सवार तीनों लोगों ने पहले कार की आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई. इसके बाद कार सवार तीनों युवक कार छोड़कर भाग गए. बाद में पुलिस ने दमकल को बुलाया जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका.

Today Gold Silver rates in MP: लगातार दूसरे दिन सोने-चांदी के भाव एक साथ स्थिर, जानें आज का रेट

मंगलवार को भी एमपी के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं दिखा. सोने और चांदी के भाव स्थिर रहे. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट. (Today Gold silver rates in MP)

Indore Pub Party: सांसद के बेटे का देर रात पब में पार्टी करते वीडियो हुआ वायरल, कार्रवाई करने पहुंची पुलिस लौटी बेरंग

इंदौर। सांसद शंकर लालवानी के बेटे मीत लालवानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पब में पार्टी कर रहा है. इंदौर कलेक्टर और पुलिस के द्वारा पबों को लेकर विभिन्न तरह की गाइडलाइन जारी की हुई हैं. सांसद के बेटे ने गाइडलाइन को नजरअंदाज कर पब में जमकर पार्टी की. जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो सांसद के बेटे ने पुलिस को चलता कर दिया, जिसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

Seat belt for Passengers : कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए भी सीट बेल्ट होगी अनिवार्य, नहीं लगाया तो 500 का होगा जुर्माना

भोपाल में आज मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हो रही है. इस बैठक में कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी. ऐसा न करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. इसके अलावा सरकार परिवहन संबंधी जुर्मानों के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आ रही.(Shivraj Singh Cabinet meeting today )