इंदौर में शुक्रवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग वर्चुअली करेंगे. इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्टार्टअप के नए पोर्टल का लोकार्पण करेंगे. (MP Startup Policy 2022) (Startup policy launching in Indore)

कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के वार्षिक मूल्‍यांकन का परिणाम शुक्रवार 13 मई यानी आज दोपहर 3 बजे घोषित किया जायेगा. प्रमुख सचिव स्‍कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के सभाकक्ष क्रमांक 2 में पोर्टल पर क्लिक कर परिणाम घोषित करेंगी.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सच सामने आना चाहिए. ओवैसी हो या कोई और इनकी झल्लाहट का कोई औचित्य नहीं है. अगर वहां मस्जिद है तो भी सच सामने आना चाहिए और अगर मंदिर है तो भी. इसको लेकर कुछ लोगों में बौखलाहट और आक्रोश क्यों है. उन्होंने कहा कि उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं, बल्कि चिंता शिविर हो रहा है. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Truth of Gyanvapi Masjid should come out) (Some people are furious on Gyanvapi)

भोपाल में देर रात तक चिकन की दुकानें खुलने का विरोध शुरू हो गया है. भोपाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सवाल उठाया कि अन्य दुकानें रात 11 बजे तक बंद हो जाती हैं तो चिकन की दुकानें रात डेढ़ बजे तक कैसे खुली रहती हैं. (MLA Rameshwar fired question) (MLA question in front of minister) (Why chicken shop opening till late night)

धार के प्रकाश नगर निवासी एवं भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी युगप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रागिनी तिवारी ने अपनी विधवा बहू का अक्षय तृतीया पर पुनर्विवाह कराया. विधवा बहू का सास-ससुर ने माता-पिता बन कर पुनर्विवाह कराया, साथ ही अपने दिवंगत बेटे का बंगला भी बहू व उसके नए पति को उपहार में देकर बहू को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया.

जबलपुर में पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए गए एक युवक की मौत हो गई. फिजिकल टेस्ट के दौरान हुई दौड़ के बाद उसकी तबियत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची. वह परिवार का इकलौता बेटा था. बेटे की मौत से परिवार के सपने बिखर गए. (Youth died after running) (Youth of Balaghat died in Jabalpur) (Police constable Recruitment in Jabalpur)

छिंदवाड़ा में एक महिला का शव उसी के घर में बकरी के कमरे में निर्वस्त्र स्थिति में मिला. महिला के शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए हैं. साथ ही महिला के गुप्तांग में गहरे घाव हैं और गुप्तांग में लकड़ी डालने की बात समाने आई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे तमिलनाडु की धर्मपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद से डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार. सांसद ने अरविंदो अस्पताल पहुंचकर रेप पीड़िता का हाल जाना और एक लाख रूपये से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की. उन्होनें कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, हमने बच्ची के माता पिता को आश्वस्त किया है कि भविष्य में बच्ची के इलाज के लिए उसे एम्स दिल्ली ले जाना पडे़ या तमिलनाडु आकर इलाज कराना चाहें तो मैं पूरी मदद करूंगा.

MP के बैतूल में गांव के ही एक युवक ने दो सगी मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. आरोपी ने बच्चियों को जंगल में ले जाकर उनके साथ ज्यादती की और बाद में गांव के ही एक मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने की रणनीति बनाई और घटना के 12 घंटे के भीतर दुष्कर्मी को धर दबोचा. आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

मध्य प्रदेश के रीवा में गांव की एक आदिवासी महिला की मौत का आरोप गांव के ही अन्नू अली पर लगा है. मृतिका के परिजनों का कहना है कि विद्यावती शादी के कुछ साल बाद मायके आकर रहने लगी थी. कुछ महीने पहले अन्नू उसे बहला-फुसला कर ले गया. वापस लौटने पर वह अन्नू के साथ रहने लगी और विद्यावती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में अन्नू के घर से बरामद हुई. परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुंड, बेलपत्र और चंद्र धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)