भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत और निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि " अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन OBC आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों इसके लिए रिव्यू याचिका हम दायर करेंगे और पुन: आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव OBC के आरक्षण के साथ हों. "

एमपी में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत और निकाय चुनाव : SC

इंदौर। शहर में आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में मौजूद टिंबर मार्केट के एक लकड़ी कारखाने में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है. आग की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. टिंबर मार्केट में एक के बाद एक लकड़ी पीठों में आग की घटना सामने आई है, बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक लकड़ी पीठे में आग लगी

टिम्बर मार्केट में मौजूद लकड़ी कारखाने में लगी आग, दमकल ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू

दमोह में चना खरीदी केंद्र पर रिश्वत मांगे जाने से परेशान एक किसान ने सड़क पर बैठकर ही अपनी फसल को बेचना शुरू कर वीडियो बना कर वायरल कर दिया. किसान का आरोप है कि चना खरीदी केंद्र पर सर्वेयर द्वारा फसल खरीदने के एवज में रिश्वत की मांग की है. मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार मौके पर पहुंची और फसल जांच कर चार दाने देवड़ा के होने की बात कहकर फिर से साफ कर बेचने के लिए लाने की बात कही.

किसान की गांधीगिरी! सर्वेयर ने मांगी रिश्वत तो बीच सड़क पर फसल रखकर बेचने लगा किसान

अपने खाने के स्वाद को लजीज बनाने के लिए लोग टेस्टी सॉल्ट का उपयोग करते हैं. लेकिन आपको यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जो टेस्टी सॉल्ट आप बड़े चाव से खाते हैं. वह जानवरों को खिलाए जाने वाले खड़े नमक से बनाया जाता है. सागर में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की छापामार कार्रवाई में ये खुलासा हुआ है. (Cheating in the name of tasty salt) (Adulterated tasty Salt seized) (Action on adulterated mafia)

सावधान ! सागर में जानवरों को खिलाए जाने वाले नमक से बन रहा था टेस्टी सॉल्ट, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा

मध्य प्रदेश के मंदसौर के पशु मेले का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. शामगढ़ नगर परिषद द्वारा आयोजित महिषासुर मर्दिनी मेले में आर्केस्ट्रा के डांसरों को बुलाकर अश्लील डांस कराया गया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग थे, जो वीडियो वायरल होने के बाद बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं. डंग ने सीएमओ को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

पशु मेले के मंच पर हुआ अश्लील डांस, मंत्री हरदीप डंग ने दिए सीएमओ को निलंबित करने के निर्देश

MP मिशन 2023 के लिए बीजेपी चुनावी मोड में है. आज दूसरे दिन भी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जिलों के कोर ग्रुप के साथ मंथन करेगा. बैठक में बूथ को मजबूत करने, 10% वोट शेयर बढ़ाने पर फोकस होगा.

MP Mission 2023: बीजेपी में आज कोर ग्रुप की बैठक, 10% वोट शेयरिंग बढ़ाने पर मंथन करेंगे दिग्गज

मध्य प्रदेश में नियमों को दरकिनार कर नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाई काेर्ट ने राज्य सरकार से 24 घंटे के अंदर सभी 453 नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त मांगा था, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश का पालन नहीं होने पर प्रतिकूल आदेश की चेतावनी दी है. (MP High Court News)

सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, "नोटिस सर्व करने घोड़े पर चढ़कर जाओगे, 24 घंटे में पेश करो नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट"

इंदौर के महू में अपने प्रिय स्वर्गीय मित्र दीपक जाजू की स्मृति कार्यक्रम में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा फैलाने वालों को मंच से ही आड़े हाथों लिया. उन्होनें कहा कि लोगों को मेरी राजनैतिक हाईट की कल्पना नहीं है, अब मेरा लेबल वो नहीं है, जो वो समझ रहे हैं. उन्होनें दीपक जाजू की याद में कई दर्दभरे और दोस्ती वाले गीत गाए.

कैलाश का फूटा गुस्सा! मंच से लगाई लताड़, बोले- लोगों को मेरी राजनैतिक हाईट का अंदाजा नहीं है

इंदौर के करोड़पति विधायक संजय शुक्ला अपने मतदाताओं को तीर्थ यात्रा कराने के बाद अब एक शादी में डांस के वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. पारिवारिक शादी समारोह के इस वीडियो में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपनी पत्नी के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं. चर्चित गाना 'जोर का झटका हाय जोरों से लगा' पर विधायक पहली बार प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस करने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं.

स्टेज पर डांस करते नजर आए करोड़पति विधायक, प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस करने में नहीं छोड़ी कोई कसर

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज शुक्रवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: सरसों 6,450 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंची, वहीं आलू और अदरक के दाम चढ़े