एमपी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुरैना में 7 कोरोना के मरीज मिले हैं. (New corona cases in MP)

सावधान ! एमपी में फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 26 नये केस

WHO की भारत में कोरोना से हुई मौतों के दावों पर जमकर सियासत शुरु हो गई है. कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ का कहना है कि मोदी और शिवराज दोनों ही सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी रहीं. उन्होने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि पिछले साल एमपी के श्मशानों में सवा लाख लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ.

MP: पिछले साल कोरोना काल के दो माह में सवा लाख लोगों के मध्य प्रदेश में अंतिम संस्कार हुए : कमल नाथ

खरगोन में हुई हिंसा (Khargone violence) के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन दंगा पीड़ितों से मिलने पहुंचाय . यहां सकल हिंदू समाज ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस नेता मुकेश नायक के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर लोगों ने कांग्रेस हाय-हाय के नारे भी लगाए.(Congress team reached Khargone) (Congress leaders meets violence victims) (Mukesh Nayak's advice to Digvijay singh) (Do not tweet on heard things)

खरगोन हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचा प्रदेश कांग्रेस दल, मुकेश नायक की दिग्विजय सिंह को नसीहत -सुनी-सुनाई बातों पर ट्वीट न करें

GDCA के नवनियुक्त वॉइस प्रेसीडेंट महाआर्यमन सिंधिया ने रूप सिंह स्टेडियम में पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुँचे. उन्होनें कहा कि जो प्लेयर्स अच्छे लेवल पर खेले हैं और जीते हैं, उन्हें रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है. 2023 के चुनाव पर बोलते हुए उन्होनें कहा कि उस समय जो होगा, सो होगा. लेकिन आज हमें लगातार काम करना होगा.

ग्वालियर-चंबल अंचल में क्रिकेट की हालत सुधारने के लिए महाआर्यमन सिंधिया ने ली बैठक, जानिए 2023 के चुनाव को लेकर क्या कहा

मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे का दंश झेल रहे एक परिवार की मदद के लिए कृषि विकास मंत्री कमल पटेल आगे आए हैं. उन्होनें पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह लक्ष्मी की शादी धूमधाम से करायेंगे और शादी का खर्च वे स्वयं उठायेंगे. उन्होनें कहा कि वे 20 मई को लक्ष्मी की शादी में स्वयं शामिल होकर आशीर्वाद भी देंगे.

MP के मंत्री कराएंगे खरगोन दंगा पीड़ित परिवार की बेटी की शादी, खुद शामिल होकर देंगे आशीर्वाद

मध्यप्रदेश के लगभग सभी जिले जलसंकट से जूझ रहे हैं. विशेषकर गांवों में हालात बहुत विकराल हैं. जिम्मेदार जनप्रतिनिध और अधिकारी इस समस्या को जानते हुए भी सिर्फ कोरे दावे कर रहे हैं. पेयजल संकट के सवाल नेताओं व अफसरों को पसंद नहीं आते. ऐसा हुआ जब इंदौर में जल संसधान मंत्री तुलसी सिलावट से पेयजल संकट को ETV भारत ने सवाल किए तो वह भागते हुए नजर आए.

पेयजल संकट के सवाल नहीं सुनना चाहते जिम्मेदार, देखें .. कैसे भाग खड़े हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट

उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में पांच मौतों के बाद आश्रम प्रबंधन के साथ-साथ प्रशासनिक व डॉक्टर्स की टीम के हाथ-पांव फूले हुए हैं. टीम लगातार जांच कर रही है, कई तरह के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन अभी तक मौतों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

उज्जैन: सेवा धाम आश्रम में सप्ताह भर में पांच मौत से मचा हड़कंप, प्रशासनिक अमला व डॉक्टर्स की टीम की चिंता बढ़ी, जांच जारी

पिछले कुछ सालों में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच मध्यप्रदेश का हरदा ऐसा जिला बन गया है, जहां पर प्रदेश की पहली साइबर सखियां होंगी. ये यह साइबर सखियां न सिर्फ साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगी, बल्कि दूसरों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित भी करेंगी. साइबर सखियां देश के किसी भी हिस्से में अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर लोगों की परेशानियां सुलझाएगीं और उन्हें एक तरह का ढाल उपलब्ध कराएंगी.

हरदा जिले की साइबर सखियां सिखाएंगी अपराधियों को सबक, युवतियों को ट्रेनिंग भी देंगी

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर आधारित पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पर्स न रखने की बड़ी वजह मंच से साझा की. गडकरी ने कहा कि अब राजनीति अवसरवादी हो चुकी है, लेकिन भाजपा में कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं होता. नितिन गडकरी ने कई पुरानी घटनाओं को जिक्र करते हुए कई पहलुओं पर प्रकाश डाला.

जेब में पर्स नहीं रखते चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री, जानें- क्या है वो बड़ी वजह

MP अजब है! इसका ताजा उदाहरण उज्जैन में देखने को मिला. जहां एक फरियादी ने थाने पहुंचकर चप्पल चोरी का आवेदन दिया. फरियादी जितेंद्र ने आवेदन में लिखा की किसी ने उसकी काले रंग की चप्पल चोरी कर ली हैं, जिनकी कीमत ₹180 है. यदि चोर द्वारा कहीं और चोरी करके उसकी चप्पल छोड़ कर जाता है तो वह जिम्मेदारी नहीं होगा.

उज्जैन: खाचरोद थाने में आया अनोखा मामला, जानें- 180 रूपये की चप्पल चोरी का आवेदन लेकर क्यों पहुंचा फरियादी