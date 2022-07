ग्वालियर। एक महिला के साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है(Gwalior Rape Case). आरोपी महिला को शादी का ऑफर देकर 8 साल तक शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म करता रहा. युवक ने महिला से मंदिर में शादी की और दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे. महिला जब गर्भवती हुई तो उसका एबॉर्शन करवा दिया. इसके बाद पीडिता के अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उससे रेप करता रहा. जब महिला ने शादी की बात की तो आरोपी साफ मुकर गया. पीड़िता ने अपने साथ हो रहे धोखे और शोषण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है. बलात्कार का मामला दर्ज होने बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.(Woman exploited for 8 years in Gwalior)

महिला का कराया गर्भपात: ग्वालियर की रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारी को बताया कि, 2002 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन पति से उसकी नहीं बनी. जिसके चलते 2014 में तलाक हो गया. इसके बाद वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर नर्स जॉब करने लगी. उसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई. आरोपी के पिता लीवर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थे, इसलिए उसका आना-जाना लगा रहता था. इसकी वजह से उनकी अच्छी जान-पहचान हो गई थी. उसके बाद दोनों में प्यार हो गया. बाद में महिला और आरोपी ने मंदिर में शादी कर ली. (Woman Raped By Lover Over Threatening Video in Gwalior)

शादी करने के बाद करता रहा प्रताड़ित: पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था. महिला ने आरोपी को पहले से ही बताया था कि वो तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. इसपर आरोपी ने कहा उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसके बाद दोनों ने मंदिर जाकर शादी कर ली और एक किराए का कमरा लेकर दोनों रहने लगे. इस दौरान दो साल तक आरोपी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. उसके बाद जब महिला ने शादी की जानकारी परिवार को देने के लिए कहा तो उसने मारपीट करना शुरू कर दिया. (women threatened by lover after making nude video in Gwalior)

जान से मारने की भी कोशिश की : जब महिला नहीं मानी और शादी करने की जिद पर अड़ी रही तो आरोपी ने उसे पानी में जहरीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की कोशिश की. महिला ने बताया कि, मेरी तबीयत बिगड़ने पर मुझे गंभीर हालत में मेरे मकान मालिक ने जेएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया. इसकी शिकायत मैंने पुलिस से की थी. पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. बाद में आरोपी ने मुझे बहलाकर और अपनी गलती सुधारकर फिर से शादी करने का झांसा देकर मामला कोर्ट से वापस करवा लिया. उसके बाद वह मेरे साथ फिर वही हरकतें करने लगा. वहीं एडिशनल एसपी मृगाखी डेका का कहना है कि महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इसकी जांच की जा रही है. आरोपी की तलाश जारी है.