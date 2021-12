ग्वालियर सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. राज्य के ग्वालियर अंचल में बूंदाबांदी और सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी है (cold wave in gwalior). पिछले 2 दिन से आसमान में बादल छाए हैं, कोहरे ने हालत और खराब कर दी है. दिन और रात के तापमान में 6 डिग्री का ही अंतर रह गया है जिससे आने वाले समय में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा.

बढ़ेगा ठंड का प्रकोप

चंबल अंचल में ग्वालियर शहर भीषण गर्मी और हाड़ कंपाने वाली सर्दी के लिए जाना जाता है. मौसम ने यहां करवट लेनी शुरू कर दी है और ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है. सर्द हवाओं ने हाल बेहाल कर दिया है तो बूंदाबांदी से तापमान गिर गया है. ग्वालियर में दिन रात के तापमान में सिर्फ 6 डिग्री का अंतर रह गया है और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर आ गया है. मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ग्वालियर चंबल अंचल में 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है. (cold weather to stay for another 2 days). उसके बाद ठंड अचानक बढ़ेगी.

मौसम बदलने से बीमारों की संख्या बढ़ी

अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण बीमार होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ धाकड़ का कहना है कि 3 दिनों में मौसम अचानक बदला है जिससे लोगों को सर्दी ,जुखाम, खांसी की शिकायत हो रही है. पिछले 3 दिनों से ओपीडी में मरीजों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ गई है.

दरअसल उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर चक्रवाती हवा का प्रवाह बना हुआ है. इस वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक नमी बढ़ी है.