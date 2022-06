ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है. कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने आज सोमवार सुबह अपनी पत्नी भावना की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. हत्या किन कारणों के चलते की गई इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी की तलाश में जुट गई है.

आरोपी के पिता ने दी पुलिस को सूचना: घटना ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र की है. सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि राम नगर में रहने वाले ऋषभ भदौरिया ने अपनी पत्नी भावना को घर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस को सूचना ऋषभ के पिता कृष्ण कांत ने दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलवा लिया है. पुलिस को घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि ऋषभ आदतन अपराधी है. (Murder in Gwalior) (Congress leader accused of killing wife) (Rishabh Bhadauria killed his wife by shooting)